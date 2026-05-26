La Math&Sport Academy lancia la terza edizione, la “Special Edition World‑Cup 2026”. Il corso è per chi cerca carriera nel calcio o per professionisti che aggiornano competenze in match & data analysis.

Formazione pratica nel dato calcistico

Il percorso si basa sulla “fabbrica del dato ufficiale della Lega Serie A”. Con IM Coach e l'esperienza Math&Sport in Serie A, gli studenti seguono un workflow reale: raccolta e validazione del dato, produzione di insight, dashboard, report tecnici, contenuti editoriali e supporto decisionale.

Mondiale 2026 con Adriano Bacconi

L'edizione si concentra sul Mondiale 2026. Guida Adriano Bacconi, ex Head of Match Analysis Nazionale campione 2006 e CEO di Math&Sport. Bacconi illustra l'evoluzione del calcio, dalla match analysis moderna all'uso attuale di KPI avanzati, metriche relazionali, tracking, pattern recognition, sistemi multi‑agente e intelligenza artificiale nel coaching.

Il corso ha una doppia vocazione professionale. Prepara all'area pro, supportando allenatori con dati per lettura partita, opposition analysis, player profiling, reportistica, micro‑decisioni tattiche e sviluppo settimanale. Per la dimensione media, trasforma KPI e visualizzazioni in storytelling, format digitali e contenuti editoriali per broadcaster, social e media sportivi.

Il data analyst: ruolo chiave nel calcio

Altre realtà investono in formazione di data analysis applicata al calcio. L'Accademia dello Sport, ad esempio, offre la sesta edizione del corso Match Analyst a ottobre 2026: 52 ore online e una giornata a Misano Adriatico, con docenti di Serie A e Serie B.

Questi percorsi evidenziano l'importanza crescente del data analyst nel calcio moderno, sia tecnico‑sportivo che nella produzione di contenuti media.