Il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha reso nota a New York la lista definitiva dei 26 convocati per i Mondiali del 2026. Le scelte, prive di grandi sorprese, confermano la presenza di pilastri come Christian Pulisic (Milan) e Weston McKennie (Juventus) nel centrocampo della nazionale americana.
Tra i nomi inclusi spiccano anche il terzino del Marsiglia Timothy Weah e il talentuoso Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach). Pochettino ha deciso di puntare sul giovane, nonostante il suo passato burrascoso, segnato da un incidente avvenuto quattro anni fa in Qatar.
In quell'occasione, Reyna rischiò l'espulsione dal ritiro per una lite in allenamento con l'allora commissario tecnico Gregg Berhalter.
Amichevoli e calendario del torneo
La preparazione ai Mondiali vedrà gli Stati Uniti impegnati in due amichevoli di alto profilo. Il 31 maggio affronteranno il Senegal a Charlotte, seguiti dall'incontro con la Germania a Chicago il 6 giugno. Dopo questi test, la squadra si ritirerà a Irvine, in California, per affinare la preparazione in vista del debutto nel torneo.
Inseriti nel Gruppo D, gli USA esordiranno il 12 giugno a Los Angeles contro il Paraguay. Il cammino proseguirà il 19 giugno a Seattle, dove affronteranno l'Australia, per poi concludere la fase a gironi il 25 giugno, nuovamente a Los Angeles, contro la Turchia.
La rosa completa dei convocati
La rosa completa dei convocati per i Mondiali 2026 è la seguente:
- Portieri: Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England), Chris Brady (Chicago).
- Difensori: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic Glasgow), Miles Robinson (Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus).
- Centrocampisti: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle), Sebastian Berhalter (Vancouver), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marsiglia), Malik Tillman (Leverkusen), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds), Alejandro Zendejas (Club America).
- Attaccanti: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry).
L'inclusione di Giovanni Reyna è un chiaro segnale di fiducia da parte del commissario tecnico, riconoscendo il talento del giocatore nonostante le difficoltà passate con la nazionale.
Reyna si riappropria così di un ruolo da protagonista nella fase cruciale della preparazione mondiale.
Con i Mondiali che si disputeranno in casa, la squadra degli Stati Uniti punta a sfruttare il fattore campo e la coesione del gruppo per avanzare il più possibile nel torneo, con l'obiettivo di lasciare un segno significativo.