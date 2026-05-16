Jonas Vingegaard, portacolori della Visma-Lease a Bike, ha dominato la sedicesima tappa del Giro d’Italia, conquistando una vittoria in solitaria che ha ulteriormente rafforzato la sua posizione in classifica generale. La frazione, interamente disputata su territorio svizzero, ha coperto 113 chilometri da Bellinzona a Carì, culminando con la quarta affermazione del danese in questa edizione della corsa rosa.

Il detentore della maglia rosa, che indossa il simbolo del primato da sabato scorso, ha sferrato l’attacco decisivo a 6,5 chilometri dal traguardo.

Con una prestazione di forza, Vingegaard ha staccato progressivamente tutti i suoi avversari, tagliando il traguardo con un vantaggio di oltre un minuto. Al secondo posto si è classificato l’austriaco Felix Gall, seguito dall’australiano Jai Hindley in terza posizione. L’olandese Thymen Arensman e il canadese Gee hanno completato la top five.

Un ruolo cruciale nel successo di Vingegaard è stato quello del compagno di squadra Piganzoli, giunto sesto. Piganzoli ha fornito un contributo decisivo nell’ultima parte della salita, lanciando il danese verso l’assalto finale alla vetta e spianandogli la strada per la vittoria.

Quarta vittoria di tappa e primato consolidato

La tappa di Carì segna la quarta vittoria per Jonas Vingegaard in questo Giro d’Italia, tutte ottenute in tappe di montagna.

Questa serie di successi evidenzia la sua superiorità sulle salite, permettendogli di consolidare la maglia rosa e di aumentare il distacco dagli inseguitori. Felix Gall, oltre a essere secondo al traguardo di tappa, è ora anche il suo rivale più diretto nella classifica generale.

Nella graduatoria complessiva, Vingegaard vanta un vantaggio di 4 minuti e 3 secondi su Gall. Seguono Arensman, con un ritardo di 4 minuti e 27 secondi, e Hindley, staccato di 5 minuti. Giulio Pellizzari, che era stato tra i protagonisti delle tappe precedenti, ha incontrato difficoltà nell’ultima salita, perdendo contatto con i migliori e arrivando al traguardo con un notevole ritardo.

La strategia vincente e la leadership in maglia rosa

La sedicesima frazione, interamente disegnata sulle strade svizzere, ha visto Vingegaard adottare una strategia aggressiva, attaccando con decisione proprio nel tratto finale. Il successo è stato frutto non solo della sua eccellente condizione fisica, ma anche della coordinazione e del supporto della sua squadra. Questa vittoria a Carì è la prima ottenuta dal danese mentre indossava la maglia rosa, un fatto che ne conferma la solidità e la capacità di gestire la corsa anche da leader.

Il secondo posto di Felix Gall, sia nella tappa che nella classifica generale, lo conferma come il principale avversario di Vingegaard in questa fase decisiva del Giro d’Italia. La corsa si avvia verso le sue battute finali con il danese saldamente al comando, forte di un vantaggio significativo e di una serie di prestazioni dominanti in montagna.