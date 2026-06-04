Valtteri Bottas ha risposto con fermezza alle recenti voci infondate sul suo futuro in Cadillac, emerse dopo un Gran Premio del Canada particolarmente impegnativo. Il pilota finlandese è stato al centro di speculazioni riguardo a una possibile sostituzione, alimentate dalle sue prestazioni a Montréal, dove ha registrato un distacco dal compagno di squadra Sergio Perez in entrambe le sessioni. Alcune indiscrezioni hanno persino ipotizzato l'ingresso di Colton Herta, nonostante la sua evidente mancanza della Super Licenza necessaria per competere in Formula 1.

Bottas ha dichiarato di non essere stato minimamente influenzato da queste speculazioni, sottolineando di godere del pieno sostegno del team. “Fa parte dello sport, non è la prima volta che affronto questo tipo di voci,” ha spiegato il pilota. “È un peccato che qualcuno inventi completamente delle falsità, ma è normale in questo ambiente. Io conosco la mia situazione, il team conosce la mia situazione e mi supporta al 100%. Per questo, da parte mia, alla fine è andata bene… credo fosse solo per generare titoli e click.” Anche il team Cadillac ha ufficialmente smentito ogni voce su un possibile cambio di pilota, rafforzando la posizione di Bottas.

Le difficoltà tecniche in Canada e la reazione del team

Il weekend canadese è stato caratterizzato da problemi tecnici che hanno significativamente penalizzato Bottas. Il pilota ha rivelato di aver lavorato a stretto contatto con la squadra per individuare le cause delle difficoltà riscontrate. “Abbiamo avuto problemi sia sul lato della Power Unit che su quello della costruzione della vettura,” ha dichiarato. “Possiamo vedere le ragioni di quanto accaduto, il che è positivo. Dobbiamo continuare a lavorare sulla qualità, su come costruiamo la vettura e come montiamo tutte le parti. Sono fiducioso, penso che ora capiamo cosa è andato storto.”

Bottas ha aggiunto che la squadra è ancora in una fase di apprendimento nella gestione della nuova vettura e dei suoi strumenti di setup.

“Nei test di quest’anno, a Melbourne, abbiamo utilizzato per la prima volta alcuni degli strumenti di setup. È prevedibile che ci possa essere una mancanza di coerenza per ora, ma da ogni weekend stiamo davvero imparando e possiamo migliorare.” Il finlandese si è detto fiducioso di poter compiere un ulteriore passo avanti già dal prossimo appuntamento, anche grazie a nuovi aggiornamenti tecnici, come un alettone posteriore rinnovato.

Il pilota crede inoltre che il calendario delle prossime gare, con un ritorno a weekend normali e più tempo per le prove, permetterà sia a lui che al team di migliorare rapidamente. “Abbiamo sicuramente bisogno di questi weekend normali adesso, con più tempo di prove, per capire veramente la vettura, avere un po’ più di consistenza, e ora avremo un po’ più di ritmo,” ha affermato.

“Lo stesso vale per me, dal punto di vista della guida, essere finalmente consistente al volante sarà piacevole. Non vedo l’ora di questo blocco di gare, dovrebbe essere buono per noi, e penso che impareremo molto nei prossimi mesi.”

La posizione ufficiale del team Cadillac

Il team principal di Cadillac, Graeme Lowdon, ha smentito con decisione ogni voce di un possibile addio anticipato di Bottas, definendo le indiscrezioni “completamente false” e prive di qualsiasi fondamento. Lowdon ha evidenziato le straordinarie esigenze poste sia su Bottas che sul compagno di squadra Sergio Pérez, spiegando che Cadillac sta contemporaneamente costruendo la squadra e competendo, una sfida insolita che gli osservatori esterni spesso non apprezzano appieno.

Ha inoltre chiarito che le speculazioni su Colton Herta non sono credibili, poiché il pilota non dispone dei punti necessari per la Super Licenza, requisito fondamentale per correre in Formula 1.

Lowdon ha ribadito con forza che sia Bottas che Pérez ricoprono ruoli importanti nel più ampio programma di Cadillac e ha insistito sul fatto che non vi è alcuna prova o verità in qualsiasi suggerimento che i sedili dei piloti senior siano in pericolo o che Pérez possa lasciare il team. La squadra rimane concentrata sullo sviluppo e sulla crescita, con l’obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni nelle prossime gare.