Charles Leclerc ha ribadito la sua scelta di rimanere in Ferrari, definendola la decisione “più naturale” nonostante le proposte ricevute da altri team. Il pilota monegasco ha sottolineato il suo legame profondo con la Scuderia, considerandola una scelta coerente con la sua storia personale e professionale.

Leclerc ha evidenziato come, al di là dell'interesse manifestato da altre squadre, la sua permanenza a Maranello rappresenti una continuità ideale per la sua carriera. Ha descritto il rapporto con il team non come un semplice accordo contrattuale, ma come un percorso condiviso, costruito nel tempo, basato su fiducia reciproca e un forte senso di appartenenza.

Un legame consolidato nel tempo

La relazione di Leclerc con la Ferrari ha radici profonde, iniziata con il suo ingresso nell’Academy nel 2016 e culminata con il debutto in Formula 1 con la Scuderia nel 2019. Da quel momento, il pilota ha affrontato sia momenti di grande successo che periodi più complessi, mantenendo sempre la ferma convinzione che la Ferrari fosse la sua “casa naturale”.

Alla vigilia del Gran Premio di Monaco, Charles Leclerc ha firmato un nuovo contratto pluriennale con la Scuderia. Per lui, la Ferrari è sempre stata “più di un semplice team”, trasformandosi in una vera e propria seconda famiglia.

Una decisione condivisa e naturale

Fred Vasseur, team principal della Scuderia, ha commentato il rinnovo del contratto con Leclerc come una scelta “completamente naturale”.

Vasseur ha enfatizzato la crescita del pilota non solo in termini di talento e prestazioni in pista, ma anche come individuo pienamente integrato nei valori e nella cultura del team. La fiducia reciproca tra Leclerc e la Ferrari è emersa come l'elemento cardine che ha guidato questa importante decisione, rafforzando un rapporto che si è evoluto e consolidato nel corso degli anni.