"Ancora vivo questo sogno che non finisce. Andrea, sei il mio migliore amico, giocare con te è troppo bello, troppo divertente giocare e tu sei troppo forte": così Sara Errani ha celebrato il successo nel doppio misto al Roland Garros insieme ad Andrea Vavassori.

"Ci vediamo tra un anno", ha aggiunto l’azzurra dopo il trionfo a Parigi, rivolgendo poi un ringraziamento al team e ai familiari: "Senza di voi non sarebbe possibile tutto questo".

Dal canto suo, Vavassori ha ricambiato l’entusiasmo con parole di grande affetto: "Grazie Sara, tu sei la mia migliore amica, la prima con cui voglio parlare quando perdo una partita, sono contento di condividere questo viaggio con te, non lo do per scontato".

La forza di una coppia vincente nel doppio misto

Questo successo parigino non è un episodio isolato, ma la chiara conferma della straordinaria forza e dell'affiatamento di una coppia ormai stabilmente ai vertici del doppio misto internazionale. Il percorso di Errani e Vavassori al Roland Garros è stato un esempio di determinazione e sintonia, culminato in una vittoria che consolida ulteriormente la loro posizione tra i protagonisti indiscussi della specialità. La loro capacità di sostenersi a vicenda, di superare insieme le sfide più ardue e di trasformare il legame personale in un vantaggio competitivo è emersa con forza, come dimostrano le parole scambiate al termine della finale.