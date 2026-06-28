Al termine dell'ultima giornata del girone K dei Mondiali di calcio, tre squadre hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale: la Colombia, il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo. Il match tra Colombia e Portogallo si è concluso con un pareggio a reti inviolate, uno 0-0 che ha comunque garantito a entrambe l'accesso al turno successivo. La vera sorpresa è arrivata dalla Repubblica Democratica del Congo, che ha compiuto una rimonta storica battendo l'Uzbekistan per 3-1 e qualificandosi tra le migliori terze classificate.

Colombia-Portogallo: un pareggio che vale la qualificazione

La partita tra Colombia e Portogallo, decisiva per le sorti del girone, si è chiusa sul risultato di 0-0. Nonostante un'assenza di grandi emozioni sul campo, i sudamericani hanno mostrato una maggiore iniziativa e propositività nel corso dell'incontro. La Colombia ha infatti creato diverse occasioni da gol, dominando il possesso palla e cercando con insistenza la rete del vantaggio. Tuttavia, un gol segnato dai colombiani nella ripresa è stato prontamente annullato dalla direzione di gara per una posizione di fuorigioco. Nonostante l'incapacità di sbloccare il risultato, il pareggio è stato sufficiente per entrambe le formazioni. La Colombia ha così consolidato la sua posizione di capolista del girone K, chiudendo con un totale di sette punti.

Il Portogallo, dal canto suo, si è assicurato il secondo posto nel raggruppamento con cinque punti, garantendosi anch'esso l'accesso diretto ai sedicesimi di finale del torneo.

La rimonta della Repubblica Democratica del Congo contro l'Uzbekistan

Parallelamente, la Repubblica Democratica del Congo ha scritto una pagina importante della sua storia calcistica, superando l'Uzbekistan con un convincente 3-1. La sfida non era iniziata nel migliore dei modi per gli africani, che si sono trovati in svantaggio al decimo minuto del primo tempo a causa della rete di Shomurodov. Tuttavia, la squadra ha dimostrato grande carattere e determinazione, orchestrando una spettacolare rimonta nella seconda frazione di gioco.

Il pareggio è arrivato al sessantottesimo minuto, grazie a un calcio di rigore trasformato con freddezza da Wissa. L'entusiasmo per il gol ha spinto il Congo a cercare con maggiore insistenza il vantaggio, che è giunto al settantottesimo minuto con la rete di Mayele. Nel finale di partita, al novantunesimo minuto, Wissa ha siglato la sua doppietta personale, fissando il risultato sul definitivo 3-1. Questa prestazione convincente e la vittoria ottenuta hanno permesso alla Repubblica Democratica del Congo di qualificarsi ai sedicesimi di finale, rientrando nel novero delle migliori terze classificate del torneo, un risultato che ha sorpreso molti osservatori e ha acceso l'entusiasmo dei tifosi.