Gli Atlanta Braves stanno attraversando un momento di forte difficoltà: la squadra ha registrato nove sconfitte nelle ultime dodici partite, un trend che ha ridotto il vantaggio nella propria division a soli 5,5 incontri. Se i playoff iniziassero oggi, i Braves sarebbero costretti a disputare il Wild Card Round, perdendo il prezioso vantaggio del bye. In questa fase particolarmente delicata, l'attenzione si concentra sulle prestazioni di cinque giocatori chiave, il cui rendimento è finito sotto la lente di ingrandimento di tifosi e addetti ai lavori.

Giocatori chiave sotto esame

Dominic Smith, inizialmente considerato un pilastro offensivo, ha visto le sue statistiche crollare drasticamente nelle ultime ventiquattro partite, con una media battuta di appena .188 e un solo fuoricampo. Una situazione analoga riguarda Bryce Elder, che dopo un avvio promettente con una ERA di 1.97 nelle prime undici partenze, ha registrato una preoccupante ERA di 8.31 nelle successive cinque uscite, subendo colpi anche da attacchi meno quotati.

Il manager Walt Weiss, alla sua prima stagione con i Braves, è stato oggetto di critiche per la gestione del bullpen. Si osserva che Weiss ha evitato di utilizzare i suoi rilievi migliori, una scelta che si è rivelata costosa in partite cruciali, come nella sconfitta contro San Diego.

Alcuni lanciatori di punta sono stati impiegati con parsimonia, mentre è stata data preferenza a elementi con maggiore esperienza nelle leghe minori.

Anche Grant Holmes, che aveva iniziato bene la stagione con una ERA di 3.62 a fine aprile, ha mostrato un peggioramento delle prestazioni, con una ERA di 4.61 e una FIP di 5.84 nelle ultime nove partenze. La sua permanenza nella rotazione titolare sembra essere più una conseguenza delle numerose assenze per infortunio che del suo effettivo rendimento sul campo.

Infine, Austin Riley, il giocatore più pagato della franchigia, sta vivendo la peggior stagione della sua carriera, con una OPS di .643 e un elevato tasso di strikeout del 29%, il più alto dal suo anno da rookie.

Sebbene Riley abbia saltato diverse partite nelle stagioni precedenti a causa di infortuni, le attuali difficoltà non sembrano legate a problemi fisici. Per i Braves, il ritorno di Riley ai suoi livelli abituali è fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Infortuni e strategie di mercato

Le difficoltà dei Braves sono ulteriormente aggravate da una lunga lista di infortuni, in particolare nel reparto lanciatori. Attualmente, quattro partenti sono nella lista infortunati, tra cui Spencer Strider, che dopo un inizio di carriera dominante ha visto le sue prestazioni calare drasticamente a causa di persistenti problemi al gomito. Anche Ronald Acuña Jr., uno dei talenti più brillanti della squadra, è fermo per una ricaduta a un infortunio muscolare, e il suo rientro non è previsto a breve termine.

Il giovane catcher Drake Baldwin, rientrato da uno stiramento, sta faticando a ritrovare la forma migliore, come dimostra la sua media battuta molto bassa nelle prime apparizioni post-infortunio. Questa situazione ha costretto diversi giocatori a ricoprire ruoli chiave, spesso senza riuscire a offrire il rendimento atteso.

In vista della chiusura del mercato, la dirigenza dei Braves potrebbe essere chiamata a intervenire per rafforzare la rotazione dei lanciatori e aggiungere profondità al lineup. Nonostante le attuali difficoltà, la squadra rimane in corsa per il titolo di divisione. Tuttavia, un deciso cambio di passo e potenziali mosse sul mercato saranno essenziali per mantenere vive le ambizioni di vertice e competere ai massimi livelli.