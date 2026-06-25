Il ritorno dei New York Yankees al Fenway Park, un tempo evento imperdibile, si svolge quest'anno in un clima di marcata indifferenza tra i tifosi dei Boston Red Sox. Il divario tra le due franchigie non è mai stato così evidente: mentre New York domina la American League East, Boston si avvia verso la quarta stagione senza playoff in cinque anni, segnale inequivocabile di una crisi profonda e strutturale.

La situazione attuale dei Red Sox è il culmine di una serie di decisioni discutibili e di una gestione interna che ha progressivamente minato la competitività della squadra.

La dirigenza ha mostrato una chiara incapacità nel mantenere una direzione strategica coerente, compromettendo sia lo sviluppo dei giovani talenti sia la fiducia della base di sostenitori. La perdita di giocatori chiave e una cattiva allocazione delle risorse economiche hanno lasciato la squadra in una costante ricerca di identità e risultati.

Le cinque mosse che hanno segnato la crisi

Il primo errore, ampiamente riconosciuto, è stata la gestione della cessione di Mookie Betts. Una volta trapelata l'intenzione del club di non rinnovare il suo contratto, il potere negoziale dei Red Sox si è drasticamente indebolito. I giocatori ottenuti dai Los Angeles Dodgers in cambio – Alex Verdugo, Jeter Downs e Connor Wong – non hanno minimamente ripagato le aspettative, lasciando la squadra senza il suo elemento più prezioso e con una flessibilità finanziaria poi investita in modo inefficace.

Un secondo punto critico riguarda la scelta di investire su battitori rivelatisi deludenti. Se la partenza di Xander Bogaerts verso i San Diego Padres è stata, col senno di poi, una fortuna, il rinnovo di Rafael Devers per oltre 300 milioni di dollari si è concluso con una separazione acrimoniosa. Gli ingaggi di Trevor Story e Masataka Yoshida continuano a pesare significativamente sul monte stipendi, mentre la squadra fatica a produrre punti con la necessaria costanza.

La cessione di Chris Sale rappresenta un altro esempio di gestione poco lungimirante: l'unico giocatore ottenuto in cambio, Vaughn Grissom, era una scommessa già all'epoca e si è rivelato un fallimento negli anni successivi. A ciò si aggiunge la cronica difficoltà nello sviluppo dei talenti interni, una tendenza iniziata sotto la leadership di Chaim Bloom.

Giovani promettenti come Brayan Bello e Triston Casas non sono riusciti a raggiungere il livello sperato, e persino Jarren Duran, considerato una delle storie di successo, sta vivendo una stagione 2026 disastrosa, finendo al centro di voci di mercato.

Infine, la mancanza di una leadership stabile e coesa ai vertici della società ha generato un clima di conflitto e incertezza. John Henry e il presidente Sam Kennedy non sono stati in grado di definire una linea chiara e condivisa, a differenza della solidità operativa e della visione dimostrata dagli Yankees sotto la guida di Hal Steinbrenner e Brian Cashman, che hanno sempre saputo investire quando necessario per mantenere una squadra competitiva.

Una stagione da dimenticare

Il bilancio stagionale dei Red Sox non fa che confermare la gravità della crisi: con un record di 29 vittorie e 43 sconfitte, Boston si trova a ben 15 partite e mezzo di distanza dagli Yankees nella American League East. La squadra rischia il terzo ultimo posto in cinque anni e il quarto in sette. Un dato emblematico della fragilità offensiva è l'incapacità di vincere una singola partita dopo essere andata sotto di tre o più punti. Il roster attuale, caratterizzato da giocatori fuori ruolo e veterani con contratti in scadenza, non offre soluzioni immediate.

La priorità per la dirigenza è ora quella di pianificare attentamente il futuro. Ciò implica la necessità di cedere i veterani, in particolare quelli con contratti a breve termine che potrebbero interessare squadre in corsa per il titolo, come Aroldis Chapman, Sonny Gray, e forse anche Willson Contreras, Garrett Whitlock e Jarren Duran.

È fondamentale evitare di forzare il rientro di giovani infortunati come Roman Anthony e Garrett Crochet, per non compromettere il loro sviluppo a lungo termine. La stagione in corso è ormai considerata irrecuperabile, con l'attenzione già interamente rivolta alla ricostruzione per il prossimo anno, nella speranza che un cambio di rotta possa restituire competitività e rinnovato entusiasmo a una piazza storica come Boston.