Il laterale nerazzurro Federico Dimarco ha rivelato il ruolo cruciale di Cristian Chivu nel suo percorso di rilancio personale, confessando di aver ritrovato la «scintilla» persa grazie all'intervento decisivo del tecnico. Dimarco ha celebrato un'annata definita «incredibile», culminata con la conquista di due trofei e il prestigioso premio MVP, un riconoscimento che lo ha visto diventare il primo italiano a ottenerlo.

Il ruolo chiave di Chivu nel rilancio personale

Dimarco ha raccontato come l'intervento dell'allenatore sia stato determinante nei momenti più difficili della stagione.

Il tecnico ha contribuito in modo significativo a mantenere l'equilibrio e la concentrazione della squadra, aspetti fondamentali per affrontare le sfide del campionato. Il giocatore ha ammesso di aver attraversato un periodo iniziale di incertezza, durante il quale aveva perso fiducia. Tuttavia, grazie a «parole forti» pronunciate da Chivu – che Dimarco ha preferito non svelare nel dettaglio – è riuscito a ritrovare quella «scintilla» che sembrava essersi spenta, un elemento essenziale per la sua performance in campo.

Un'annata da record e il premio MVP

L'annata è stata descritta da Dimarco come «incredibile», un vero e proprio punto di svolta. Dopo aver ricominciato da zero con Chivu e il suo staff, la squadra ha saputo reagire con forza, conquistando ben due trofei.

Questo successo collettivo ha rappresentato un traguardo significativo per il gruppo. A livello individuale, Dimarco ha espresso grande orgoglio per aver ricevuto il premio MVP, sottolineando con enfasi di essere stato il primo calciatore italiano a ottenere questo importante riconoscimento. Un traguardo che evidenzia non solo le sue prestazioni eccezionali, ma anche il valore del lavoro svolto.

Il talento riconosciuto da Ranocchia

Le qualità di Federico Dimarco non sono passate inosservate nemmeno agli occhi di ex compagni di squadra. Andrea Ranocchia, in un'intervista, ha offerto un ritratto significativo del laterale nerazzurro, ricordando i suoi primi anni all'Inter. Ranocchia ha raccontato: «Il primo anno che Dimarco torna da Parma, c’era Conte in panchina.

Io lo volevo legare alla Pinetina, lo vedevo pronto per giocare, aveva già qualità. … un piede così non si vedeva in allenamento, sembrava Roberto Carlos». Questo aneddoto conferma come il talento e le qualità tecniche di Dimarco fossero evidenti fin dai primi momenti del suo ritorno all'Inter, anche se inizialmente faticò a trovare spazio nella rosa titolare. La sua abilità con il pallone e la potenza del suo tiro erano già allora paragonabili a quelle di grandi campioni, preannunciando il successo che avrebbe poi raggiunto.