Il presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Geronimo La Russa, ha espresso un profondo e contagioso entusiasmo in vista del prossimo e attesissimo Gran Premio di Monaco. La Russa ha definito la situazione “meglio che nel mondo dei sogni”, celebrando con orgoglio l’Italia come una vera e propria “superstar” nel prestigioso panorama del motorsport internazionale.

Questa significativa dichiarazione è giunta nel corso di un evento dedicato al mondo della Formula 1, dove il presidente La Russa ha voluto rimarcare con forza la centralità e l'importanza del ruolo italiano a livello internazionale.

L’espressione utilizzata evidenzia un profondo e tangibile senso di orgoglio e di grande soddisfazione per la presenza e l'influenza dell'Italia nell'ambito del Gran Premio monegasco, uno degli appuntamenti più iconici del calendario.

La figura di Geronimo La Russa alla guida dell'ACI

Geronimo La Russa è stato eletto presidente dell’ACI per il quadriennio 2025‑2028, ottenendo un ampio e netto consenso con oltre il settantotto per cento dei voti dell’assemblea. Nato a Milano il 2 aprile 1980, è un avvocato con una solida e comprovata esperienza nel settore automobilistico e sportivo, avendo già ricoperto la carica di presidente dell’Automobile Club di Milano e, in precedenza, quella di vicepresidente dell’ACI.

Subito dopo la sua elezione, La Russa aveva avuto modo di sottolineare il grande onore di essere stato chiamato a guidare l’ACI, un’istituzione che ha definito un inestimabile patrimonio per l'intero Paese, per i suoi cittadini, per i diversi territori e per l'intero mondo dello sport. In quell'occasione, aveva altresì promesso un impegno costante e indefesso, improntato a uno spiccato “spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente ed appassionata”.

Il ruolo strategico dell'Italia nel motorsport

Sotto la sua guida, l’ACI si trova a vivere un periodo di eccezionale e forte visibilità per l’Italia nel contesto del motorsport globale, un ambito in cui il Paese vanta una tradizione gloriosa.

La Formula 1, in particolare, continua a rappresentare un palcoscenico di risonanza mondiale, amplificando l'importanza della presenza italiana.

La figura di La Russa, caratterizzata da un robusto e riconosciuto background istituzionale e sportivo, contribuisce a rafforzare ulteriormente e in modo significativo il legame tra l’ente automobilistico nazionale e le maggiori competizioni internazionali. La sua elezione con una così ampia maggioranza testimonia un significativo consenso interno e una chiara e ampiamente condivisa visione per il futuro dell’ACI. Questa visione è saldamente orientata alla valorizzazione del ricco e inestimabile patrimonio automobilistico e sportivo italiano, proiettandolo verso nuovi successi e riconoscimenti a livello globale.