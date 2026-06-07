La Nazionale Under 21 italiana si prepara per un test amichevole contro l’Albania, un impegno significativo in programma allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Il tecnico Carmine Nunziata ha evidenziato l’importanza di «chiudere bene la stagione» con una prestazione di qualità, al di là del risultato finale, sottolineando che «la settimana è andata molto bene» e che l'incontro è fondamentale per la crescita del gruppo.

Le dichiarazioni del tecnico Nunziata

Dopo la rifinitura conclusiva, Nunziata ha spiegato che la squadra affronterà la partita con «un gruppo di Under 20 a cui si aggiungono 4-5 calciatori che si sono già affacciati in Under 21».

L’obiettivo primario è «dare continuità al lavoro che stiamo facendo e migliorare ancora, questo è importante» per la crescita del gruppo.

Il tecnico ha inoltre espresso apprezzamento per l’avversario: «L’Albania è una squadra che ospiterà il prossimo Europeo Under 21, gioca insieme da molto tempo, e mi ha impressionato la sua compattezza e l’aggressività. Sono sicuro uscirà fuori una bella partita contro una squadra che ci darà del filo da torcere». Questo sottolinea la serietà dell'impegno.

Sviluppo giovanile e il ruolo delle seconde squadre

Nunziata ha rimarcato il valore del percorso giovanile nel calcio italiano: «È un percorso che va portato avanti, come Federazione abbiamo lanciato un segnale, ma non è solo un discorso di Nazionale A, ma anche di club».

Ha poi aggiunto che «è normale che se i ragazzi giocano di più hanno più opportunità di sbagliare, imparare e di conseguenza avere noi dei giocatori migliori da selezionare» per le rappresentative nazionali.

Il tecnico ha evidenziato la qualità del gruppo a sua disposizione: «Abbiamo un gruppo di calciatori interessanti, che in partita si impegna al massimo e che soprattutto sta benissimo insieme». Ha ribadito l'importanza di «dare fiducia ai giovani, aiutandoli nel percorso per arrivare a giocare ad alto livello». In questo contesto, Nunziata ha sottolineato il ruolo cruciale delle seconde squadre: «Il tema delle seconde squadre credo sia importante, perché è una squadra di C a tutti gli effetti e averne di più potrebbe essere una buona cosa: chi ci ha giocato ha dimostrato di riuscire a migliorare».

L'Albania Under 21 e il Campionato Europeo

L’Albania Under 21, guidata da Alban Bushi, sarà una delle nazioni ospitanti della fase finale del Campionato Europeo Under 21 del 2027, che si svolgerà congiuntamente in Albania e Serbia. Il torneo vedrà la partecipazione di sedici squadre, divise in quattro gironi, con le prime due classificate che accederanno ai quarti di finale. La partita inaugurale è prevista a Novi Sad, mentre la finale si terrà a Tirana.