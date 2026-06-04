L'Italia Under 17 ha compiuto un'impresa straordinaria, assicurandosi un posto nella prestigiosa finale del Campionato Europeo di categoria. Il traguardo è stato raggiunto in Estonia, dove gli Azzurrini hanno superato la temibile Spagna in una semifinale al cardiopalma, decisa ai calci di rigore. La partita, disputata giovedì, si è conclusa con un pareggio di 1-1 dopo i tempi supplementari, un risultato che ha portato le due squadre alla decisiva lotteria dal dischetto. Qui, la formazione italiana ha dimostrato una freddezza impeccabile, prevalendo per 4-2 e conquistando così l'ambita qualificazione alla sfida per il titolo continentale.

La semifinale vinta ai rigori

La semifinale ha messo di fronte l'Italia Under 17 e la Spagna in un confronto che si è rivelato intenso e altamente competitivo fin dal fischio d'inizio. Entrambe le squadre hanno lottato con determinazione, portando il match a un pareggio di 1-1 al termine dei novanta minuti regolamentari e mantenendo lo stesso punteggio anche dopo i tempi supplementari. Con il risultato ancora in parità, la qualificazione alla finale è stata affidata alla lotteria dei rigori, un momento di grande tensione e concentrazione. Gli Azzurrini hanno saputo gestire la pressione in modo esemplare, trasformando quattro dei loro tiri dal dischetto, mentre la Spagna è riuscita a realizzarne solo due.

Questa performance ha sigillato la vittoria italiana, proiettando la squadra verso la finale.

La finale contro il Belgio

L'atto conclusivo del torneo vedrà l'Italia scendere in campo domenica a Tallinn, pronta a giocarsi il titolo contro il Belgio. La nazionale belga ha conquistato l'accesso alla finale dopo aver superato la Francia con un risultato di 2-1 in un'altra avvincente semifinale. La sfida si preannuncia come un confronto di alto livello, dove gli Azzurrini cercheranno di coronare il loro percorso con la conquista del trofeo continentale, affrontando un avversario altrettanto determinato.

Dettagli del torneo in Estonia

Il Campionato Europeo Under 17, giunto alla sua fase finale, si sta svolgendo con successo in Estonia, offrendo spettacolo e grandi emozioni.

L'evento ha preso il via il 25 maggio e si concluderà il 7 giugno, con la capitale Tallinn che ospita le partite più importanti. Le semifinali, in particolare, si sono tenute giovedì 4 giugno. L'incontro tra Italia e Spagna, che ha visto gli Azzurrini trionfare, è iniziato alle ore 19:00 presso lo stadio Lilleküla di Tallinn. Il regolamento del torneo stabilisce che, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la squadra vincente venga determinata attraverso i calci di rigore. Il Belgio, che sarà l'avversario dell'Italia nella finale, ha dimostrato la sua forza battendo la Francia per 2-1 nella propria semifinale, confermando il suo status di contendente al titolo.