La Nazionale femminile italiana si prepara a un appuntamento cruciale: la penultima sfida delle qualificazioni al Mondiale 2027 contro la Serbia, in programma domani a Pisa. L'obiettivo è cristallino: conquistare i tre punti fondamentali per alimentare le speranze di una qualificazione diretta alla rassegna iridata.

Il commissario tecnico Andrea Soncin ha evidenziato la portata del momento, sottolineando la consapevolezza delle sue atlete: “Le ragazze sono consapevoli del momento e delle opportunità che abbiamo. Quando si hanno dei sogni bisogna fare di tutto per conquistarli”.

Il CT ha poi delineato la strategia per l'incontro: “Domani vogliamo mantenere il dominio del gioco, ci vorrà grande intensità mentale e ferocia fin dall’inizio. Non vediamo l’ora di scendere in campo, siamo pronte”. Le sue parole riflettono una chiara determinazione e la preparazione meticolosa della squadra.

La posta in gioco per le Azzurre

La partita contro la Serbia assume i contorni di un vero e proprio crocevia decisivo per le Azzurre. Una vittoria rappresenterebbe un passo significativo, permettendo alla squadra di affrontare l'ultima giornata del girone con concrete possibilità di accedere direttamente al Mondiale. Al contrario, un risultato diverso dalla vittoria – sia un pareggio che una sconfitta – complicherebbe in maniera sostanziale il percorso qualificazione, rendendo l'impresa molto più ardua.

L'incontro si svolgerà a Pisa, in un'atmosfera carica di attesa e con la squadra determinata a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Questa sfida è considerata una gara da dentro o fuori per l'Italia, che si confronta con la Serbia, attualmente il fanalino di coda del girone. La necessità di una prestazione convincente è impellente per rimanere saldamente in corsa per la qualificazione diretta al Mondiale femminile. Il tecnico Soncin, riconosciuto come l'artefice della crescita e della coesione del gruppo, è chiamato a guidare le sue giocatrici in campo, dove dovranno dimostrare tutto il loro carattere e la loro incrollabile determinazione.

Un pensiero al collega Silvio Baldini

Prima di immergersi completamente nella rifinitura tattica, il CT Soncin ha voluto dedicare un momento per esprimere un pensiero al collega Silvio Baldini, recentemente protagonista del suo debutto con la nazionale maschile. “Gli faccio i complimenti, non tanto per il risultato ma per quello che ha trasmesso a chi ha avuto la possibilità di ascoltarlo”, ha dichiarato Soncin. Ha poi aggiunto, evidenziando l'impatto delle parole di Baldini: “Ha usato parole molto semplici che sono entrate nel cuore delle persone”. Questo gesto sottolinea la stima e il rispetto reciproco all'interno del mondo del calcio italiano.