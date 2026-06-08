Jannik Sinner si è presentato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti medici, necessari dopo il malore accusato durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio.

Il numero 1 del tennis mondiale è attualmente ricoverato nel Padiglione Diamante, all’interno dell’area solventi, e secondo quanto trapela dovrebbe lasciare la struttura già in serata, una volta completati i controlli previsti.

Il malore

Quattro parole che racchiudono il senso di tutto: "Non sono un robot". Le ha pronunciate Jannik Sinner con lucidità, a distanza di ore dal malessere che lo ha costretto al ritiro nel secondo turno del Roland Garros, torneo al quale arrivava da grande favorito dopo una striscia di 30 vittorie consecutive e cinque Masters 1000 vinti di fila.

Il sogno di inseguire a Parigi il Grande Slam personale si è così interrotto davanti alla realtà più semplice e inevitabile dello sport: anche un atleta di vertice, che cura ogni dettaglio della preparazione, può arrivare al limite. Un corpo sottoposto a stress prolungato finisce per presentare il conto della fatica, ricordando che nessuna prestazione, per quanto straordinaria, può sottrarsi alle sue responsabilità.

Cosa è successo

Sinner ha voluto chiarire che il caldo, da sempre non tra le sue condizioni preferite, non è stato il fattore determinante della crisi improvvisa, a differenza di quanto accaduto in passato a Cincinnati e Shanghai, e più recentemente a Melbourne a gennaio.

Le condizioni ambientali, infatti, non erano estreme: all’inizio del match si registravano circa 28 gradi con un’umidità del 28%, e fino al parziale calo sul 5-1 del terzo set il numero uno del mondo aveva gestito la situazione senza particolari difficoltà, senza mostrare segnali evidenti di cedimento fisico.

È però possibile che il caldo abbia comunque contribuito, in un contesto già di forte stress fisico e mentale. Si sarebbe così creata una combinazione di fattori che ha finito per compromettere la tenuta complessiva dell’atleta, con il caldo solo come elemento accessorio.

Determinanti, in questo senso, sarebbero stati il numero elevato di partite giocate da marzo in avanti, la pressione costante di scendere in campo da favorito, soprattutto in un torneo mai vinto e senza la presenza del principale rivale, oltre a una qualità del sonno non ottimale in una fase di forte affaticamento. Lo stesso Sinner ha ammesso di non sentirsi al meglio già la mattina del match. A tutto questo si è aggiunta l’ansia generata da una situazione improvvisa di difficoltà in campo, difficile da gestire e senza soluzioni immediate.

Un insieme di elementi che avrebbe progressivamente svuotato le energie del tennista, un campanello d’allarme già emerso in passato, come nella semifinale degli Internazionali d’Italia contro Medvedev, giocata però in condizioni climatiche decisamente più fresche rispetto a quelle parigine