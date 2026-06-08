L'Italia Under 17 ha conquistato il titolo di Campione d'Europa, trionfando in una finale al cardiopalma contro il Belgio. Gli Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Daniele Franceschini, si sono imposti ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1. Un successo memorabile, sigillato dal rigore decisivo trasformato da Perillo, che ha regalato all'Italia il prestigioso trofeo continentale.

Una finale ricca di emozioni a Tallinn

La partita decisiva si è svolta nella suggestiva cornice di Tallinn, in uno stadio gremito da 7.027 spettatori.

La tensione è stata palpabile fino agli ultimi istanti dei tempi regolamentari. È stato il Belgio a rompere l'equilibrio, portandosi in vantaggio all'85° minuto grazie a una rete di Noa Ojea. Un gol che sembrava poter spegnere le speranze azzurre, ma la reazione dell'Italia è stata immediata e veemente. Gli Azzurrini hanno ottenuto un calcio di rigore per un tocco di mano in area di rigore avversaria. Con grande freddezza e determinazione, Marcello Fugazzola ha trasformato il penalty al primo minuto di recupero, ristabilendo la parità sull'1-1 e prolungando la sfida alla lotteria dei rigori, un epilogo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

La lotteria dei rigori: eroi e momenti chiave

La serie dei calci di rigore si è rivelata un vero e proprio dramma sportivo, un susseguirsi di emozioni contrastanti che ha messo alla prova i nervi dei giovani atleti.

Il portiere azzurro Lupo si è distinto parando il tiro di Ojea, l'autore del gol belga nei tempi regolamentari, un intervento cruciale che ha infuso fiducia nei compagni. Non sono mancati i momenti di apprensione: Rocca ha calciato fuori, mentre Moorthamer del Belgio ha colpito la traversa, mantenendo alta la tensione. Alla fine, il giovane Perillo, classe 2009 e promettente talento dell'Empoli, si è presentato sul dischetto con la responsabilità di un intero Paese sulle spalle. La sua esecuzione impeccabile ha trafitto il portiere avversario, consegnando all'Italia Under 17 il tanto agognato titolo europeo. La vittoria ai rigori per 4-3 ha coronato un percorso straordinario.

Il significato di un trionfo e le reazioni istituzionali

Questo successo non è solo la vittoria di un torneo, ma rappresenta un importante segnale per il futuro del calcio italiano, confermando la qualità e il talento delle nuove generazioni. Il trionfo degli Azzurrini ha immediatamente suscitato un'ondata di entusiasmo e congratulazioni da parte delle più alte cariche istituzionali. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso il suo plauso con un sintetico ma significativo messaggio: “Congratulazioni ragazzi!”. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto celebrare l'impresa, commentando con orgoglio: “Grandiosi i nostri ragazzi, campioni d’Europa! Complimenti!”. Questi messaggi sottolineano l'importanza e il valore attribuito a questa vittoria, che va oltre il mero risultato sportivo, diventando motivo di orgoglio nazionale.

Un percorso “surreale” verso la gloria continentale

La conquista del secondo titolo europeo Under 17 in soli tre anni testimonia la solidità e la crescita del movimento calcistico giovanile italiano. La finale, disputata al Lilleküla Stadium di Tallinn, ha visto gli Azzurrini affrontare il Belgio in una partita che il commissario tecnico Daniele Franceschini ha definito “surreale”. Franceschini ha elogiato il coraggio, la determinazione e la capacità dei suoi ragazzi di mantenere la propria identità di gioco anche nei momenti di maggiore difficoltà e pressione. Il percorso che ha portato a questo trionfo è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello e da una resilienza notevole, culminata nella vittoria ai rigori dopo il pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari. Questa affermazione consolida la posizione dell'Italia come una delle nazioni leader nel calcio giovanile europeo, proiettando un futuro promettente per i talenti emergenti.