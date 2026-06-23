Al San Francisco Bay Area Stadium, l’Algeria ha conquistato una vittoria di capitale importanza contro la Giordania, imponendosi per 2-1 in una rimonta avvincente. Questo successo, ottenuto nella seconda giornata del gruppo J dei Mondiali di calcio 2026, rilancia le speranze algerine nel torneo.

La partita ha visto la Giordania prendere il comando delle operazioni inizialmente, sorprendendo gli avversari. È stato Nizar Al-Rashdan a sbloccare il risultato al trentaseiesimo minuto del primo tempo, portando la sua squadra in vantaggio. Tuttavia, la reazione dell'Algeria nella ripresa è stata decisa e implacabile, concretizzatasi con due reti che hanno ribaltato completamente l'esito dell'incontro.

Il pareggio è arrivato al sessantottesimo minuto, quando Nadhir Benbouali ha insaccato di testa, sfruttando al meglio un calcio d’angolo ben calibrato. Una rete fondamentale che ha infuso nuova fiducia nella squadra. Il gol del sorpasso, che ha sigillato la vittoria, è stato realizzato all’ottantaduesimo minuto da Amine Gouiri, che ha dimostrato prontezza e opportunismo capitalizzando un rimpallo in area di rigore.

La pazienza e la concretezza dell'Algeria

La sfida ha mostrato una Giordania capace di sorprendere con un avvio energico e un piano di gioco ben definito. Nonostante lo svantaggio, l’Algeria ha saputo mantenere la calma e la lucidità, dimostrando grande pazienza e una notevole capacità di sfruttare le palle inattive per ribaltare il risultato.

Il gol di Benbouali ha rappresentato un punto di svolta, dando slancio alla formazione guidata dal tecnico Petković, che ha insistito con determinazione fino al decisivo gol vittoria di Gouiri.

L'approccio tattico algerino, pur non brillando sempre nel gioco manovrato, si è rivelato estremamente concreto, permettendo di capitalizzare al massimo le situazioni da calcio piazzato, un aspetto cruciale in partite così equilibrate e tese. Questa strategia ha permesso di superare un avversario che, pur sconfitto, ha mostrato grande carattere.

Le conseguenze sul girone J

Con questo prezioso successo, l’Algeria conquista i suoi primi tre punti nel torneo, mantenendo vive e concrete le speranze di qualificazione alla fase successiva dei Mondiali 2026.

La squadra si proietta così all’ultima giornata del girone con la possibilità di accedere al turno successivo, un obiettivo che sembrava più distante dopo l'iniziale svantaggio.

Per la Giordania, invece, questa sconfitta segna l'eliminazione matematica dalla sua prima esperienza mondiale. Nonostante l'impegno e la combattività mostrati, la squadra non è riuscita a superare l'ostacolo algerino, concludendo anzitempo il suo percorso nel prestigioso torneo internazionale. La compagine giordana ha comunque venduto cara la pelle, mostrando un approccio coraggioso e un'organizzazione tattica apprezzabile, ma alla fine ha ceduto sotto la pressione crescente dell'Algeria.