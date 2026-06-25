La stagione WNBA in corso si sta rivelando un palcoscenico di intensa competizione, specialmente nella corsa al titolo di MVP, dove la giovane Olivia Miles dei Minnesota Lynx si è imposta come una protagonista assoluta. La guardia, selezionata come seconda scelta assoluta al draft, sta vivendo un'annata di debutto a dir poco eccezionale, alimentando concretamente le speranze di poter realizzare un'impresa storica: diventare la seconda giocatrice nella storia della lega a conquistare sia il prestigioso premio di MVP che quello di Rookie of the Year nella medesima stagione, un traguardo raggiunto finora solo da Candace Parker nel lontano 2008.

Attualmente, la favorita indiscussa per il titolo di MVP rimane A’ja Wilson delle Las Vegas Aces, già quattro volte vincitrice del riconoscimento. Il suo dominio è evidente sia in attacco che in difesa, guidando la lega per punti e stoppate e figurando costantemente tra le migliori rimbalziste. Tuttavia, la crescita esponenziale di Miles sta catturando l'attenzione di addetti ai lavori e tifosi: la rookie è il motore di una sorprendente partenza dei Lynx, che vantano un impressionante record di quattordici vittorie e quattro sconfitte, grazie a un rendimento costante e di alto livello su entrambi i lati del campo.

Le candidate al titolo di MVP

Oltre a Wilson e Miles, la classifica delle principali candidate al titolo di MVP include altri nomi di spicco del panorama WNBA.

Tra queste, Breanna Stewart delle New York Liberty, la cui presenza è fondamentale per la sua squadra nonostante qualche sporadica difficoltà al tiro. Troviamo anche Caitlin Clark delle Indiana Fever, che sta cercando di rilanciare la propria traiettoria dopo una stagione precedente meno brillante, e Paige Bueckers delle Dallas Wings, artefice della rinascita della sua squadra grazie a una maggiore efficienza e una leadership sempre più marcata.

Olivia Miles, in particolare, si distingue per la sua straordinaria capacità di incidere in ogni aspetto del gioco: dai punti agli assist, dai recuperi alle percentuali di tiro. La sua presenza difensiva e la maturità dimostrata in campo hanno permesso ai Lynx di mantenere il vertice della classifica anche in assenza della stella Napheesa Collier, ancora ferma dopo un intervento alla caviglia.

Miles si posiziona tra le prime dieci giocatrici della lega per assist e recuperi a partita, e la sua media di 15,8 punti la colloca tra le migliori realizzatrici del campionato.

Il talento emergente delle rookie

Il rendimento di Miles si inserisce in un contesto di grande vivacità tra le nuove leve della WNBA. Azzi Fudd, scelta numero uno al draft, ha debuttato da titolare con i Dallas Wings segnando ben ventidue punti e mostrando grande efficacia anche in difesa. La classe rookie di quest’anno si sta dimostrando particolarmente competitiva, con diverse giocatrici che stanno trovando spazio e responsabilità crescenti nelle rispettive squadre, promettendo un futuro brillante per la lega.

Il contributo di Olivia Miles, tuttavia, resta il più determinante: la sua capacità di guidare la squadra e di incidere in ogni fase di gioco la rende una delle principali candidate non solo al titolo di Rookie of the Year, ma anche a un posto tra le migliori giocatrici della lega.

Il suo impatto, unito alla solidità difensiva dei Lynx e alla crescita delle altre giovani stelle, promette di rendere la corsa ai premi individuali una delle più avvincenti e memorabili degli ultimi anni.