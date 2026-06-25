La Minnesota Timberwolves ha finalizzato uno dei colpi più discussi dell’offseason NBA, acquisendo LaMelo Ball e Josh Green dai Charlotte Hornets. L'operazione ha visto i Timberwolves cedere Naz Reid e numerose scelte future. Conclusa dopo il Draft NBA, questa mossa segna una svolta strategica per la franchigia, decisa a costruire una squadra competitiva attorno a Anthony Edwards.

Le voci su un possibile arrivo di Ball a Minnesota si erano diffuse rapidamente, e l'accordo ha sorpreso. La dirigenza dei Timberwolves, reduce da una deludente eliminazione playoff, ha agito sotto pressione.

Ha sacrificato Naz Reid e scelte future per affiancare a Edwards un playmaker di talento. La cessione di Julius Randle a Brooklyn aveva già preannunciato una ristrutturazione del roster.

Il nuovo quintetto e le sfide

Con l’arrivo di Ball, il quintetto titolare dei Timberwolves per il 2026-27 si preannuncia tra i più spettacolari della Western Conference: LaMelo Ball in regia, Anthony Edwards come guardia, Jaden McDaniels ala piccola, un'ala forte e Rudy Gobert centro. Dalla panchina, diversi elementi garantiranno profondità. Permangono dubbi sulla solidità del reparto lunghi dopo la partenza di Reid.

Ball ed Edwards formeranno una delle coppie di esterni più dinamiche della lega, capaci di produrre punti e spettacolo.

Gobert e McDaniels offriranno protezione difensiva e presenza a rimbalzo, con Ball che sfrutterà le sue doti di passatore. Profondità e fisicità sotto canestro restano una sfida cruciale per la dirigenza, specialmente contro avversari rafforzati dopo il Draft.

La scelta di puntare tutto su Ball è un rischio calcolato. La squadra dovrà trovare soluzioni per bilanciare attacco e difesa e non soffrire la mancanza di alternative sotto canestro in una stagione lunga. Questa mossa aggressiva evidenzia la volontà di non perdere il treno della competitività attorno a Edwards, nella speranza che la nuova coppia di stelle possa portare Minnesota tra le vere pretendenti al titolo NBA.

Strategie delle franchigie

L'acquisizione di Ball da parte di Minnesota nasce dalla necessità di affiancare a Edwards un facilitatore offensivo. Charlotte ha optato per una ricostruzione, concentrandosi su giovani prospetti e gestione del salary cap, ottenendo la più grande trade exception NBA. Il futuro di entrambe le squadre dipenderà dalla capacità di integrare i nuovi innesti e di gestire efficacemente le risorse acquisite.