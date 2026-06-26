A Brescia, l'attesa per una comunicazione ufficiale si fa sempre più tesa, con l'ansia che ha soppiantato l'incredulità. La Pallacanestro Brescia, reduce dalla stagione più significativa della sua storia, appare vicina a un destino impensabile: il trasferimento del titolo sportivo a Roma, sotto la guida di Paul Matiasic. La sensazione tra tifosi, addetti ai lavori e istituzioni è quella di assistere a una lenta e dolorosa estinzione, non una retrocessione o crisi economica, ma la scomparsa improvvisa di una società che negli ultimi anni aveva conquistato una Coppa Italia e raggiunto una finale scudetto.

La documentazione per il trasferimento del titolo sportivo sarebbe già pervenuta agli uffici della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Un incontro del Consiglio Federale è previsto per domani per ratificare l'operazione. Salvo ostacoli dell'ultimo minuto, il titolo sportivo bresciano dovrebbe passare a Matiasic, concretizzando il trasferimento nella capitale. Questa mossa trasformerebbe la Pallacanestro Brescia in una nuova realtà romana, lasciando la "Leonessa" priva di una squadra di Serie A, salvo un accordo analogo con Montecatini.

La rapidità degli eventi ha acuito la tensione. Rassicurazioni pubbliche escludevano il trasferimento fino a poco tempo fa. Oggi, la città si confronta con la prospettiva concreta di perdere la sua squadra di punta.

La possibilità di un dietrofront appare minima. Le uniche speranze risiedono in un eventuale piano alternativo, forse sviluppato da Mauro Ferrari, o nell'acquisizione di un nuovo soggetto di categoria inferiore che possa garantire almeno una continuità sportiva.

Lo choc non coinvolge solo i tifosi, ma si estende a dipendenti, tecnici, collaboratori, famiglie del settore giovanile e giocatori. L'uscita simultanea di Paul Matiasic dalla Pallacanestro Trieste, con la vendita delle sue quote al fondo Newport Holdings LLC e la prosecuzione del cammino triestino con nuovi investitori, è interpretata come ulteriore conferma dell'accordo. Questo passo spiana la strada all'approdo nella capitale tramite la società bresciana. La certezza arriverà nelle prossime ore.