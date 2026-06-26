Jannik Sinner si prepara a scendere in campo per difendere il prestigioso titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon. Il campione in carica, reduce da un'intensa fase di preparazione, ha mostrato segnali di un eccellente stato di forma, intensificando gli allenamenti sui campi londinesi in vista dell'inizio del torneo. L'attesa è palpabile per il tennista italiano, che punta a riconfermare la sua leadership sull'erba più celebre del mondo.

Allenamenti condivisi con Djokovic

Un momento significativo della sua preparazione si è verificato giovedì pomeriggio, quando Sinner ha condiviso il Campo 1 con il fuoriclasse serbo Novak Djokovic per una sessione di allenamento congiunta.

I due campioni si sono esercitati fianco a fianco, offrendo al pubblico e agli addetti ai lavori un'intrigante anticipazione della possibile sfida che potrebbe riproporsi nelle fasi più avanzate del torneo. Questo scambio sul campo ha evidenziato non solo l'intensità della preparazione di entrambi, ma anche il rispetto reciproco tra due dei protagonisti più attesi del circuito.

Recupero e fiducia dopo Roland Garros

Il percorso di Sinner verso Wimbledon non è stato privo di sfide. Il tennista italiano ha attraversato un periodo particolarmente impegnativo dopo l'eliminazione al Roland Garros, un momento che ha richiesto un'attenta gestione e un intenso lavoro. Nelle ultime settimane, tuttavia, Sinner si è dedicato con grande impegno al recupero fisico e mentale.

A tal proposito, ha dichiarato: "Abbiamo lavorato molto in queste ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottima forma. Ho giocato molto negli ultimi mesi, perciò avevo bisogno di un buon periodo di allenamento per recuperare le forze. Ma la cosa più importante per me è stare bene mentalmente, e sono molto contento di essere qui a Londra." Queste parole sottolineano l'importanza della preparazione integrale, che va oltre la mera condizione fisica, abbracciando anche l'aspetto psicologico, cruciale per le competizioni di alto livello.

Prospettive e preparazione sull'erba

L'ottimismo che circonda Sinner è tangibile. Il periodo post-Roland Garros è stato sfruttato al meglio per recuperare energie e ritrovare quella fiducia indispensabile per affrontare con successo la stagione sull'erba.

La meticolosa preparazione, culminata negli allenamenti sui campi di Wimbledon, è un chiaro segnale della sua determinazione a presentarsi al meglio per difendere il titolo. La capacità di adattarsi rapidamente alla superficie erbosa e di esprimere il proprio gioco aggressivo sarà fondamentale per il suo cammino nel torneo, dove ogni match rappresenta una prova decisiva per la riconferma ai vertici del tennis mondiale.