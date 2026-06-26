Quasi quattro anni dopo la sua ultima partita in singolare, Serena Williams è pronta a tornare in campo a Wimbledon Championships. L’ex numero uno del mondo, oggi 44enne, affronterà al primo turno l’australiana Maya Joint, numero 53 del ranking mondiale.
Il ritorno dopo una lunga assenza
L’ultima apparizione in singolare di Serena Williams risale agli US Open 2022, quando fu sconfitta al terzo turno da Ajla Tomljanovic.
Da allora l’americana, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, era rimasta lontana dal circuito, tornando a competere solo a inizio giugno in alcuni incontri di doppio.
La wild card e il doppio con Venus
Non essendo classificata nel ranking WTA, Williams ha ricevuto una wild card dagli organizzatori di Wimbledon Championships per partecipare al torneo in singolare.
Oltre al singolare, sarà impegnata anche nel doppio insieme alla sorella Venus Williams, con cui ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia del tennis.
Il possibile percorso nel torneo
In caso di vittoria contro Maya Joint, Serena Williams potrebbe affrontare al secondo turno la filippina Alexandra Eala, numero 30 del ranking WTA. Più avanti, al terzo turno, si profilerebbe un possibile incrocio con la campionessa in carica Iga Swiatek, numero 3 del mondo, in quello che sarebbe uno degli incontri più attesi del torneo.