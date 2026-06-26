La sessantaduesima edizione del Trofeo Settecolli, in corso a Roma dal 26 al 28 giugno, ha preso il via con risultati eccezionali per il nuoto italiano. Nelle batterie dei 50 metri dorso, l'azzurra Sara Curtis ha stabilito un nuovo record italiano, nuotando in 27''23 e abbassando di un decimo il suo precedente primato. L'atleta, *inizialmente squalificata* per aver superato i quindici metri in subacquea, è stata poi *riamessa* dopo il ricorso, garantendosi un posto in finale.

Anche il settore maschile ha visto protagonisti gli azzurri. Nella finale dei 50 dorso, saranno presenti il primatista italiano Michele Lamberti e Francesco Lazzari, entrambi qualificati.

Ottima prestazione anche nei 50 metri rana maschili, con Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti – *il migliore tra gli azzurri* – e Simone Cerasuolo che hanno tutti conquistato l’accesso alla finale.

Le finali azzurre si moltiplicano: stile libero e rana femminile

Le qualificazioni per le finali proseguono con i 400 metri stile libero, dove Marco De Tullio, il fratello Luca De Tullio, Matteo Lamberti e Gabriele Detti hanno strappato il pass, confermando la *competitività* italiana sulle distanze lunghe. Nel settore femminile, Benedetta Pilato ha raggiunto la finale dei 100 metri rana con 1'06''96. Anche Lisa Angolini ha ottenuto la qualificazione, con 1'06''91.

Meno brillante la prova di Thomas Ceccon nei 100 metri farfalla, che ha chiuso in 53''60, *lontano dai suoi standard abituali*.

L'Italia sarà comunque rappresentata in finale in questa specialità da Alberto Razzetti e Michele Busa.

Il Trofeo Settecolli: un palcoscenico internazionale

Il Trofeo Settecolli si conferma un appuntamento di spicco nel calendario natatorio internazionale. L'evento romano accoglie oltre 700 atleti da 36 nazioni, con la partecipazione di numerosi campioni olimpici, mondiali ed europei. Tra le stelle internazionali presenti, figurano atlete come Sara Curtis, Lana Pudar e Nina Jazy, affiancate da ex campionesse quali Gretchen Walsh e Alex Walsh. Le batterie e le finali si susseguono quotidianamente presso lo Stadio del Nuoto di Roma, con un programma che copre le principali distanze olimpiche.

Questa prestigiosa manifestazione rappresenta un *banco di prova fondamentale* in vista dei prossimi impegni internazionali. Offre agli atleti, italiani e stranieri, un’opportunità unica per confrontarsi ai massimi livelli e testare la propria condizione in vista delle competizioni estive.