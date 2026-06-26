Marco Bezzecchi ha dominato le prime prove libere della MotoGP sul celebre circuito di Assen, nei Paesi Bassi, sede della decima tappa del mondiale. Il pilota italiano, in sella alla sua Aprilia, ha siglato il miglior tempo di 1'32"311, consolidando la sua posizione di leader della classifica mondiale. Questa prestazione arriva come un segnale forte di determinazione e concentrazione, specialmente dopo le vicende delle ultime settimane.

Alle sue spalle, la sessione ha visto un'ottima reazione di Francesco "Pecco" Bagnaia. Il pilota Ducati, che sarà futuro compagno di squadra di Bezzecchi, ha saputo recuperare da un problema tecnico iniziale per chiudere al secondo posto, staccato di soli 98 millesimi.

La lotta per le posizioni di vertice è stata serratissima: Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, ha conquistato il terzo tempo a 144 millesimi dal leader, mentre Fabio Di Giannantonio del VR46 Racing Team si è piazzato quarto, a 160 millesimi.

Marquez, caduta e decimo posto ad Assen

Una sessione movimentata per il campione del mondo Marc Marquez, che ha concluso al decimo posto. Il pilota ha subito una caduta a metà delle prove libere, precisamente alla curva 16, mentre procedeva a circa 80 km/h. Fortunatamente, l'incidente non ha avuto conseguenze fisiche per Marquez, che è rientrato ai box per poi tornare in pista con la seconda moto. Nonostante l'imprevisto, è riuscito a contenere il distacco da Bezzecchi a 0,446 secondi, mostrando comunque prudenza nel finale della sessione.

La competitività della MotoGP ad Assen è stata evidente dai distacchi minimi registrati. Nel gruppo dei primi dieci si sono distinti anche Ogura, Raúl Fernández, Mir, Aldeguer e Maverick Viñales, tutti a ridosso delle posizioni di testa. Fuori dalla top ten, ma comunque vicini in termini di tempo, troviamo Pedro Acosta (undicesimo), Álex Márquez (tredicesimo), Alex Rins (diciassettesimo) e Augusto Fernández (ventiduesimo). Un dato significativo è che i primi venti piloti hanno concluso la sessione racchiusi in meno di un secondo, con Quartararo ventesimo a 0,985 dal vertice, a testimonianza dell'equilibrio in pista.

Bezzecchi: riscatto in pista dopo le scuse

La brillante performance di Marco Bezzecchi acquisisce un significato particolare.

Il pilota italiano aveva recentemente chiesto scusa pubblicamente per un episodio controverso avvenuto a Brno, dove, dopo una caduta nella gara sprint, aveva avuto un alterco con un commissario di pista. Ad Assen, Bezzecchi ha fornito la sua risposta migliore, dimostrando che la sua concentrazione è tutta rivolta alla pista e alla competizione. Il suo vantaggio nella classifica generale del mondiale è ora di otto punti su Martin, ventitré su Di Giannantonio e quaranta su Marquez, consolidando il suo status di leader del campionato.

L'attenzione si sposta ora sulle pre-qualifiche, in programma alle ore 15. Tutti i piloti sono pronti a darsi battaglia per conquistare l'accesso diretto alla Q2. Con distacchi così ridotti e un tale equilibrio tra i protagonisti, la lotta per la pole position si preannuncia estremamente serrata e ricca di emozioni sul tracciato olandese.