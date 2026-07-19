Arthur Kaluma si è affermato come uno dei protagonisti più sorprendenti della NBA Summer League di Las Vegas, indossando la prestigiosa maglia dei Los Angeles Lakers. L’ala, reduce da una stagione formativa in G League con i South Bay Lakers, ha offerto una prestazione memorabile nella vittoria per 91-70 contro i Dallas Mavericks. Al Thomas & Mack Center, Kaluma ha messo a segno ben 34 punti e raccolto cinque rimbalzi, catturando l'attenzione di addetti ai lavori e tifosi.

La sua serata è stata caratterizzata da un’efficienza notevole al tiro: ha realizzato 11 canestri su 16 tentativi dal campo e ha brillato dalla lunga distanza con 6 triple su 10.

L’assenza del rookie Cameron Carr, fermato da una contusione al pollice destro, ha aperto le porte a Kaluma, che ha saputo cogliere l'opportunità, assumendo maggiori responsabilità offensive. Il coach dei Lakers per la Summer League, Ty Abbott, ha elogiato il giocatore, sottolineando: “Ha fatto un ottimo lavoro nel farsi trovare pronto anche quando non ci sono azioni disegnate specificamente per lui. Stasera, quando abbiamo potuto coinvolgerlo di più nel nostro schema, ha risposto alla grande, giocando in modo eccezionale”.

La rivelazione di Kaluma e il suo percorso

Visibilmente emozionato dopo la sua prestazione da record, Kaluma ha condiviso le sue sensazioni: “Quando il mio compagno Jon Elmore mi ha passato la palla per il tiro da tre, ho sentito subito che sarebbe entrata.

Ho pensato: ‘Sì, sono caldo’. Da lì in poi, è stato tutto in discesa”. Un momento clou è stato una tripla da 29 piedi nel finale del quarto periodo, che ha scatenato l’entusiasmo contagioso dei suoi compagni in panchina e del pubblico presente. “Abbiamo un gruppo fantastico quest’anno alla Summer League. Tutti vogliono vedere gli altri avere successo e l’ho sentito davvero stasera. Mi hanno detto di tirare, e quando ho esitato in altre occasioni, erano quasi arrabbiati con me”, ha rivelato Kaluma, evidenziando il forte spirito di squadra.

Il suo percorso include una stagione in G League, dove ha registrato medie di 14,6 punti e 4,9 rimbalzi, tirando con il 55% dal campo e il 37% da tre punti.

Kaluma ha spiegato come quell’esperienza sia stata fondamentale per la sua crescita: “La G League può essere dura, tutti lottano per un posto. C’è una certa fame che devi avere per avere successo. Quella spinta che ho avuto nel mio primo anno mi ha motivato a migliorare e a sfruttare al meglio questa opportunità”.

Il ruolo "three-and-D" e le prospettive future nei Lakers

Al di là dell’exploit offensivo, Kaluma ha voluto chiarire la sua identità di giocatore, riprendendo le parole del sottotitolo: “Mi identifico principalmente nella difesa. So di aver segnato tanto oggi, ma il tiro semplicemente entrava. Il mio gioco è three-and-D. Difendo forte e so colpire sugli scarichi. Oggi ero caldo, ma non voglio che mi monti la testa”.

Questa dichiarazione rafforza la sua immagine di ala versatile, capace di contribuire su entrambi i lati del campo.

Con i Los Angeles Lakers alla ricerca di un’ala affidabile e con un fisico adatto al ruolo di “wing” (6 piedi e 7 pollici con un’apertura alare di quasi 7 piedi e 1 pollice), la prestazione di Kaluma potrebbe aprirgli significative opportunità nella rotazione della squadra. La sua maturità, avendo compiuto 24 anni a marzo, lo rende un candidato credibile per un ruolo più stabile rispetto a un rookie medio. La Summer League NBA è spesso un trampolino di lancio per talenti emergenti e, se Kaluma manterrà questi livelli di produzione, i Lakers potrebbero considerare seriamente di puntare su di lui anche per la stagione regolare, aggiungendo profondità al loro reparto ali.

Nel contesto complessivo della Summer League, i Lakers hanno raggiunto le semifinali, ma si sono poi arresi ai Golden State Warriors con un punteggio di 92-88. Tuttavia, la crescita e l'affermazione di Kaluma restano indubbiamente uno degli aspetti più positivi e promettenti di questa fase estiva per la franchigia di Los Angeles.