Il Cleveland Browns si trova in una situazione di eccesso di quarterback nel proprio roster. Tra questi figurano Shedeur Sanders, Dillon Gabriel, il rookie Taylen Green e Deshaun Watson, quest'ultimo ancora in lizza per il ruolo di titolare. In questo contesto, l'ipotesi di una cessione di Sanders emerge come soluzione per riequilibrare la rosa e capitalizzare su un giocatore che, secondo alcune analisi, potrebbe non rappresentare la risposta a lungo termine per la franchigia.

La discussione su un potenziale scambio coinvolge diverse squadre della NFL.

I Miami Dolphins, ad esempio, potrebbero considerare l'offerta di una scelta al quinto giro per Sanders. Nonostante abbiano recentemente firmato Malik Willis e presentino altre esigenze nel roster, la posizione di quarterback è ritenuta cruciale. Il ragionamento suggerisce che, pur avendo Willis come potenziale titolare, un'alternativa come Sanders, sebbene abbia incontrato difficoltà da rookie, offre un margine di crescita superiore rispetto all'attuale riserva, Quinn Ewers.

Le proposte di Tampa Bay Buccaneers e Arizona Cardinals

I Tampa Bay Buccaneers potrebbero mostrare interesse per Sanders come possibile successore di Baker Mayfield, il cui contratto è in scadenza. Mayfield, reduce da una stagione con otto vittorie e nove sconfitte, ha evidenziato segnali di ripresa ma il suo futuro resta incerto.

Sanders rappresenterebbe una riserva con un potenziale significativamente superiore rispetto a Jake Browning e potrebbe ambire a competere per il ruolo di titolare in uno scenario post-Mayfield. In caso di un'altra stagione negativa, la franchigia potrebbe optare per un reset del reparto quarterback, puntando su Sanders.

Per gli Arizona Cardinals, la situazione è più articolata. La squadra ha già a disposizione Jacoby Brissett, Gardner Minshew e Carson Beck. Un eventuale arrivo di Sanders sarebbe condizionato dalla necessità di cedere uno degli attuali quarterback. In questo scenario, Sanders e Beck potrebbero contendersi il ruolo di backup, con la possibilità di conquistare spazio come titolare nel corso della stagione.

Valutazioni sul valore di mercato e scenari futuri

Il mercato per Sanders non appare particolarmente vivace. Squadre come i Jets e gli stessi Buccaneers potrebbero vederlo come un upgrade nel ruolo di riserva, ma difficilmente offrirebbero più di una scelta al sesto giro. Inoltre, la dinamica interna ai Browns suggerisce che la strategia migliore potrebbe essere quella di mantenere Sanders per farlo competere con Watson. Cederlo senza ottenere un valido sostituto rischierebbe di indebolire ulteriormente il reparto, promuovendo Dillon Gabriel a secondo quarterback, nonostante non abbia pienamente convinto lo staff tecnico.

La situazione dei Browns rimane fluida. La dirigenza è chiamata a decidere se investire sulla crescita di Sanders o cercare di ottenere valore tramite uno scambio, pur essendo consapevole che il mercato attuale offre opportunità di ritorno limitate.