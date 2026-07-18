Stefanos Tsitsipas, attuale numero 85 del ranking mondiale, ha brillantemente conquistato l'accesso alla sua prima finale dell'anno, traguardo raggiunto al prestigioso torneo di Gstaad. Questo successo segna un atteso ritorno per il tennista greco, che si giocherà un titolo sulla superficie in terra rossa dopo un'assenza di oltre due anni. La sua semifinale lo ha visto prevalere su Aleksandr Shevchenko con il punteggio finale di 6-4, 3-6, 6-3, un match che ha richiesto determinazione e un gioco di alto livello per assicurarsi la trentunesima finale della sua carriera.

Durante l'intensa sfida contro Shevchenko, Tsitsipas ha dimostrato un tennis incisivo e aggressivo, facendo leva in particolare su una serie di vincenti di diritto che si sono rivelati decisivi, specialmente nel set finale. Il giocatore ha inoltre evidenziato come le condizioni uniche di Gstaad, con la sua altitudine elevata, abbiano giocato a suo favore. "I rimbalzi particolari e l'aria più rarefatta amplificano le mie armi", ha commentato Tsitsipas, sottolineando come l'ambiente alpino abbia esaltato le sue capacità. Servendo per chiudere l'incontro, ha sigillato la vittoria con due vincenti consecutivi di diritto, portando a termine la partita in un'ora e cinquantatré minuti di gioco.

Il ritorno di Tsitsipas sulla terra rossa

La finale di Gstaad assume un significato particolare per Stefanos Tsitsipas, rappresentando la sua prima apparizione in un atto conclusivo su terra rossa dal torneo di Barcellona del 2024. L'ex numero tre del mondo si appresta ora a competere per il suo tredicesimo titolo ATP in carriera, mirando a conquistare il primo trofeo dopo il successo ottenuto a Dubai nel 2025. Con questo risultato, il suo bilancio complessivo nelle finali ATP si attesta a venti vittorie e quindici sconfitte, una statistica che riflette la sua costante presenza ai massimi livelli del circuito e la sua abilità nel raggiungere le fasi cruciali dei tornei.

Raphael Collignon, la sorpresa in finale

L'avversario di Tsitsipas nell'epilogo del torneo sarà Raphael Collignon, protagonista di una notevole impresa nella prima semifinale. Il tennista belga ha messo in scena una rimonta spettacolare contro Juan Manuel Cerundolo, riuscendo a salvare un match point quando si trovava sotto 3-5 nel secondo set. Con una dimostrazione di grande tenacia, Collignon ha ribaltato le sorti dell'incontro, imponendosi con il punteggio di 1-6, 7-6(5), 7-5. Questa vittoria storica gli permette di diventare il secondo tennista belga a raggiungere la finale di Gstaad, replicando l'impresa di David Goffin nel 2015, e segna per lui la prima finale ATP in assoluto della sua carriera. La sfida per il titolo si preannuncia quindi ricca di spunti, contrapponendo l'esperienza di Tsitsipas alla sorprendente ascesa di Collignon.