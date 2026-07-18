A due settimane dalla cruciale trade deadline del 3 agosto, i Chicago Cubs hanno delineato con chiarezza la loro strategia di mercato: un rafforzamento mirato del reparto pitching. Jed Hoyer, presidente delle operazioni baseball, ha esplicitamente dichiarato che l'obiettivo primario è l'acquisizione di nuovi lanciatori, escludendo prioritariamente rinforzi in campo offensivo. La squadra si è posizionata bene e, sebbene non si escludano transazioni per giocatori di posizione, l'attenzione principale sarà rivolta al monte di lancio.

Attualmente, i Cubs si trovano a sei partite di distanza dai Milwaukee Brewers nella NL Central, ma detengono saldamente il primo posto nella corsa alla Wild Card della National League, con un vantaggio di mezzo gioco sui Phillies.

Nonostante questa posizione favorevole, il monte di lancio è stato duramente colpito da una serie di infortuni significativi. Nomi come Ben Brown, Edward Cabrera, Jameson Taillon, Justin Steele e il giovane ace Cade Horton, recentemente operato al Tommy John, sono tutti finiti nella lista degli infortunati. Hoyer ha ribadito che l'eventuale rientro di questi giocatori non modificherà la strategia di mercato, sottolineando che una squadra non può mai avere troppi lanciatori a disposizione.

I Padres valutano Mason Miller per alleggerire il monte salari

I San Diego Padres, in vista della deadline, stanno considerando ogni possibile opzione, inclusa la potenziale cessione di Mason Miller. Il closer, arrivato lo scorso anno in cambio del promettente top prospect Leo De Vries, potrebbe essere utilizzato come pedina strategica per liberarsi del pesante contratto di Xander Bogaerts.

Quest'ultimo, infatti, impegna la franchigia per 25 milioni di dollari all'anno per i prossimi sette anni. L'ipotesi di cedere Miller come parte di un pacchetto che includa Bogaerts è una questione attentamente valutata, considerandone i potenziali benefici.

La squadra californiana sta affrontando notevoli difficoltà sia in attacco che sul monte di lancio. L'inclusione di Bogaerts in un eventuale scambio con Miller potrebbe rappresentare una soluzione efficace per migliorare la situazione finanziaria della squadra a partire dalla stagione 2027, riducendo significativamente il monte salari.

Contesto delle strategie di mercato

Già nella scorsa offseason, i Chicago Cubs avevano manifestato l'intenzione di rafforzare il proprio reparto pitching.

Questa priorità era stata confermata da Hoyer stesso durante i General Managers Meetings tenutisi a Las Vegas, dove aveva chiaramente indicato che quello sarebbe stato il loro focus principale.

Per quanto concerne i San Diego Padres, la dirigenza sta effettivamente valutando l'ipotesi di includere Xander Bogaerts in uno scambio che coinvolga Mason Miller. Questa considerazione nasce dalla scarsa produttività mostrata dall'infielder e dall'onerosità del suo contratto, elementi che spingono la squadra a cercare soluzioni per ottimizzare le risorse e la composizione della rosa.