Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo a Wimbledon e il quinto Slam della carriera, un traguardo raggiunto grazie a una qualità che il suo coach, Darren Cahill, definisce fondamentale: la resilienza. Dopo una deludente uscita al Roland Garros, il ventiquattrenne italiano ha saputo reagire con straordinaria determinazione e profonda concentrazione, dimostrando una maturità che va ben oltre il campo da tennis.

La capacità di reagire ai “colpi allo stomaco”

Darren Cahill ha raccontato con chiarezza come Sinner abbia affrontato le difficoltà e i momenti più complessi della sua carriera.

“Ci sono stati alcuni colpi allo stomaco lungo il percorso. Sconfitte dure. I match point contro Carlos l’anno precedente. Quello che è successo a lui al Roland Garros quest’anno”, ha spiegato il coach. Tuttavia, ciò che rende Cahill e il suo team “più orgogliosi di lui e del lavoro con lui è il modo in cui torna da questi momenti”. Sinner, infatti, “non si abbatte troppo a lungo”. Nonostante la delusione sia palpabile dopo tali eventi, “è il giorno dopo” che si manifesta la sua vera forza: “Riceviamo una telefonata. ‘Allora, ragazzi, cosa facciamo? Torniamo in campo. Su cosa lavoriamo? Qual è il piano? Dove stiamo andando? Cosa dobbiamo fare per migliorare?’”. Questa proattività e la mentalità focalizzata sul lavoro quotidiano sono state decisive per il suo successo, permettendogli di arrivare a Londra con una preparazione mirata.

Adattamento alle condizioni e crescita continua

Il coach ha anche evidenziato la notevole capacità di adattamento di Sinner alle condizioni climatiche, un aspetto spesso sottovalutato. “È un rosso che vive nel nord Italia, cresciuto nella neve e nelle Alpi. Il caldo è un po’ diverso per lui rispetto alla maggior parte delle persone”, ha osservato Cahill. Tuttavia, “più tempo passa nel caldo, meglio ci riesce”. Quest’anno, in uno dei Wimbledon più caldi di sempre, Sinner ha gestito la situazione “in modo incredibile”. Questo suggerisce anche la possibilità di apportare “modifiche alla preparazione pre-stagionale, inseguendo un po’ di più il sole, facendolo acclimatare meglio a questo tipo di condizioni” in futuro.

Nel corso del torneo, Sinner ha dimostrato una freddezza e una solidità impressionanti, in particolare nella finale contro Alexander Zverev. “In questa finale ne aveva bisogno per superare la partita perché è stato messo alla prova duramente contro Zverev oggi”, ha affermato Cahill. La sua “resilienza straordinaria” è stata la chiave. Il coach ha concluso sottolineando un aspetto cruciale della sua crescita: “Se non hai quei momenti difficili, forse non cresci mai come è stato in grado di crescere. Lo vediamo come un grande aspetto positivo della sua personalità”. La sua capacità di “mettere la testa giù e lavorare” è stata fondamentale per il successo finale, trasformando ogni ostacolo in un’opportunità di miglioramento.