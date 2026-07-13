Darren Cahill, il coach di Jannik Sinner, ha espresso grande apprezzamento per il suo allievo dopo il memorabile bis a Wimbledon. Il tecnico australiano ha sottolineato la capacità del tennista di reagire alle difficoltà, confermando la sua presenza nel team fino alla fine del 2026 e ribadendo l'impegno al fianco del numero uno al mondo.

La maturità e la resilienza di Sinner

Cahill ha evidenziato come Sinner abbia saputo “incassare un colpo duro, rialzarsi e ripartire”, definendolo un atleta maturo e con una carriera che si preannuncia “lunga e straordinaria”.

Il coach ha inoltre ricordato un patto significativo che lo legava al tennista: “Se avessi vinto Wimbledon, avrei deciso io il suo futuro”. Questo accordo, che inizialmente prevedeva il suo addio al termine del 2025, è stato rivisto dopo il successo londinese, a testimonianza della reciproca fiducia e del legame professionale.

Futuro condiviso e adattamenti alla preparazione

“Rimarrò fino alla fine del 2026, poi vedremo. A fine stagione ci siederemo insieme e decideremo quale sarà la scelta migliore per Jannik”, ha dichiarato Cahill, confermando così la sua permanenza nel team per il resto dell'anno. Il coach ha anche spiegato che, dopo il malore subito a Parigi, non è stato possibile individuare con precisione la causa, ma sono state prontamente apportate modifiche alla preparazione, in particolare per affrontare le giornate caratterizzate da temperature molto elevate.

“Jannik è stato capace di incassare un colpo durissimo, rialzarsi, venire qui e lavorare come un matto”, ha aggiunto, sottolineando ancora una volta la sua straordinaria tempra.

Il trionfo dopo la difficoltà e la continuità del team

Il recente successo di Sinner a Wimbledon assume un significato ancora più profondo se considerato alla luce della dolorosa sconfitta subita al Roland Garros, dove un improvviso malore lo aveva costretto al ritiro. La sua straordinaria capacità di riprendersi rapidamente e di adattarsi con efficacia alle condizioni climatiche avverse si è rivelata un fattore determinante per il suo trionfo sull'erba londinese. Parallelamente, la decisione di Cahill di proseguire il rapporto professionale con Sinner fino alla fine del 2026 rappresenta un chiaro segnale di fiducia e continuità. Questo impegno si inserisce in un momento cruciale della carriera del tennista italiano, consolidando una partnership vincente e proiettata verso nuovi orizzonti.