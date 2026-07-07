Il commissario tecnico dell’Egitto, Hossam Hassan, il 6 luglio 2026 ha espresso parole forti, definendo la sorte degli abitanti di Gaza una vergogna per tutti noi. Hassan ha ribadito il suo impegno umano, dopo aver dedicato la vittoria nei sedicesimi ai palestinesi, sollecitando rispetto e fair play per chi vive in condizioni estreme.

In conferenza stampa, Hossam Hassan ha dichiarato: «Se qualcuno non ha mai percepito la sofferenza del popolo palestinese, è perché è privo di umanità. La sorte degli abitanti di Gaza è una vergogna per tutti noi».

A Gaza, ha aggiunto, «la gente non ha nulla con cui proteggersi dagli elementi». La situazione, ha detto il ct, è «una vergogna per il mondo intero, non solo per il mondo arabo, una vergogna per tutti e, soprattutto, una vergogna per i decisori che lasciano da parte gli esseri umani».

Hassan ha spiegato che il gesto di sventolare la bandiera palestinese è nato dalla sua umanità. «Il gesto che ho compiuto nello scorso match è partito da me, perché sono un essere umano come quegli esseri umani che muoiono». Ha concluso con un appello: «Per favore, lasciate vivere il popolo palestinese. Come gli slogan della Fifa ‘rispetto’ e ‘fair play’, vogliamo rispetto per l’essere umano, vogliamo fair play affinché chi non ha nulla possa vivere».

Il gesto simbolico e la reazione internazionale

Il gesto di Hossam Hassan, che aveva sventolato la bandiera palestinese dopo la vittoria ai rigori contro l’Australia, aveva già catturato l'attenzione internazionale. Hassan aveva dedicato la vittoria a egiziani e palestinesi, affermando: «My heart and soul are with them» e mostrando il suo incondizionato sostegno. La Fifa ha confermato che l’esposizione della bandiera palestinese è consentita, essendo la Palestina membro dell’associazione, e non ha sanzionato il ct.

Un ex capo dell’Unione dei giornalisti egiziani ha definito il gesto «la scena più significativa», in un contesto di crisi umanitaria con decine di migliaia di vittime nella Striscia di Gaza.