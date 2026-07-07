La Spagna ha conquistato un posto nei quarti di finale del Mondiale, superando il Portogallo con il risultato di 1-0. La vittoria è arrivata grazie a un gol decisivo di Merino, siglato al primo minuto di recupero della ripresa, in una partita combattuta disputata a Dallas.

La rete che ha sbloccato l'equilibrio e determinato l'esito dell'incontro è stata realizzata proprio nelle fasi conclusive del match. Merino, subentrato da poco, ha saputo sfruttare al meglio un'opportunità cruciale, battendo la difesa portoghese e garantendo alla sua nazionale l'accesso al turno successivo.

Il suo gol, arrivato al novantunesimo minuto, ha permesso alla Spagna di festeggiare una qualificazione attesa.

La Spagna torna tra le migliori otto

La sfida, giocata nell'atmosfera vibrante di Dallas, ha visto la Spagna prevalere con un'azione risolutiva all'ultimo respiro. Questo successo le conferisce il diritto di affrontare nei quarti di finale la squadra vincente tra Stati Uniti e Belgio. Per la nazionale spagnola, questa qualificazione rappresenta un ritorno significativo tra le migliori otto squadre del Mondiale, un traguardo che mancava da ben sedici anni.

Il gol di Mikel Merino è stato il culmine di un'azione ben orchestrata. Dopo un preciso filtrante di Ferran Torres, Merino si è trovato a tu per tu con il portiere avversario, Diogo Costa, riuscendo a superarlo con freddezza e precisione.

Un momento di pura tensione e gioia che ha infiammato il finale di partita.

Dinamiche e occasioni del match

L'incontro è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con entrambe le formazioni capaci di creare diverse occasioni da gol. In avvio, Oyarzabal ha avuto una buona opportunità per portare in vantaggio la Spagna, ma non è riuscito a concretizzare. Sul fronte portoghese, il portiere Diogo Costa si è distinto con interventi decisivi, negando il gol a giocatori spagnoli del calibro di Lamine Yamal e Dani Olmo, dimostrando grande reattività.

Anche il Portogallo ha avuto le sue chance per sbloccare il risultato. In particolare, un potente tiro di Nuno Mendes ha colpito il palo, lasciando l'amaro in bocca alla formazione lusitana.

Nel corso del secondo tempo, la squadra portoghese ha adottato una strategia difensiva ben organizzata, cercando di contenere gli attacchi spagnoli. Nonostante la solida retroguardia, il Portogallo è stato infine trafitto nel finale, vedendo sfumare la possibilità di accedere ai quarti di finale del torneo.