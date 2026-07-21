La corsa al prestigioso premio Cy Young della National League si intensifica, con Jacob Misiorowski che mantiene la leadership nonostante un utilizzo ridotto dopo il suo rientro con i Brewers. La classifica aggiornata evidenzia un duello avvincente, caratterizzato da un equilibrio tra la pura dominanza statistica e la comprovata affidabilità sul monte di lancio.

Le ultime valutazioni delineano una top five di contendenti di altissimo livello. Al quinto posto figura Zach Wheeler, che, rientrato da un infortunio, ha lanciato novantatré inning, mantenendo una quota di +1400.

Segue al quarto posto Chase Burns, distintosi per il secondo maggior numero di fly balls concessi tra i lanciatori qualificati, con una quota di +2000. Chiude il podio Chris Sale, la cui velocità del fastball ha registrato un incremento significativo, passando da 94.8 a 95.9 miglia orarie, con una quota di +800.

Il Duello al Vertice: Misiorowski contro Sanchez

La vera posta in gioco si concentra sul confronto tra Jacob Misiorowski e Cristopher Sanchez. Misiorowski, con una quota di –360, si conferma il favorito indiscusso, forte di una velocità media del fastball di 100.5 miglia orarie, la più alta mai registrata tra i lanciatori partenti dall’inizio delle rilevazioni. Tuttavia, i Brewers stanno gestendo il suo carico di lavoro con prudenza, un fattore che potrebbe influenzare la decisione finale.

Dall’altra parte, Cristopher Sanchez ha superato i 130 inning lanciati, un traguardo che nessun altro contendente ha raggiunto, e la sua quota è salita a +700. La sua costanza e l’accumulo di inning potrebbero rivelarsi determinanti nella valutazione complessiva, premiando l’impatto totale sulla stagione.

Il dibattito su chi meriti maggior credito – il braccio più spettacolare o il partente più affidabile – si preannuncia cruciale nelle ultime settimane della stagione regolare. Se il campionato si concludesse oggi, Misiorowski sarebbe il vincitore designato, ma la rincorsa di Sanchez e l’attenta gestione del leader lasciano aperti tutti gli scenari.

Statistiche Chiave e la Volata Finale

I dati attuali mostrano Jacob Misiorowski in testa alla classifica con 161 punti totali e 30 voti per il primo posto.

Dal primo maggio, ha mantenuto una media ERA di 1.57 e ha totalizzato 173 strikeout in 82 e un terzo inning. Cristopher Sanchez, secondo con 113 punti, si distingue per una notevole striscia di 50 inning e due terzi senza subire punti, la più lunga per un mancino dal 1893, e detiene il valore WAR più alto tra tutti i lanciatori della MLB.

Chris Sale, al terzo posto, continua a mostrare una ERA di 2.06 e una costanza impressionante nonostante i 37 anni. Wheeler e Burns completano la top five, confermando la profondità e la qualità dei contendenti di quest’anno. La volata finale per il Cy Young si preannuncia come una delle più avvincenti degli ultimi anni, con i valori in campo che potrebbero mutare fino all’ultimo lancio.