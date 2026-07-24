Lewis Hamilton ha dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria 2026, siglando una doppietta Ferrari con il compagno di squadra Charles Leclerc. La sessione all'Hungaroring è stata interrotta da una bandiera rossa a seguito dell'incidente di Franco Colapinto, che ha impattato contro le barriere, bloccando i primi tentativi veloci dei piloti della scuderia di Maranello.

Dopo la ripartenza, entrambi i piloti Ferrari, equipaggiati con gomme soft, si sono alternati al vertice. Inizialmente, Leclerc ha registrato il miglior tempo, superando Hamilton di soli 0,037 secondi.

Tuttavia, il britannico ha poi migliorato ulteriormente, fermando il cronometro sull'1:18.729, con un vantaggio di 0,148 secondi sul monegasco. La prestazione ha confermato la competitività della Ferrari.

Alle spalle del duo Ferrari, Lando Norris ha conquistato il terzo posto con la sua McLaren, distaccato di 0,499 secondi. Max Verstappen, al volante della Red Bull, ha espresso preoccupazioni riguardo al retrotreno e alla posizione di guida della sua vettura, chiudendo quarto. George Russell, quinto, ha definito la sua Mercedes "dreadful" e "out of balance", evidenziando le difficoltà riscontrate.

Incidenti e Difficoltà sul Circuito

La sessione è stata caratterizzata da diversi episodi che hanno influito sul lavoro dei team.

Franco Colapinto, con l'Alpine, è uscito di pista alla curva finale, perdendo il controllo e finendo contro le barriere. L'argentino è stato classificato ventunesimo. Kimi Antonelli non è riuscito a completare un giro significativo, terminando tredicesimo. Anche Pierre Gasly ha segnalato problemi all'anteriore della sua vettura, affermando: "Something feels wrong on the car, it’s extremely bad. It just feels broken in Turn 12. Something with the front is wrong." Le parole di Russell via radio, "Dreadful" e "so out of balance", hanno ulteriormente sottolineato le difficoltà.

Le condizioni variabili, con vento e un grip insidioso, hanno reso la pista impegnativa. Leclerc ha avuto tre bloccaggi nelle fasi iniziali, mentre Verstappen ha colpito detriti lasciati in pista da Alonso.

Questi episodi hanno evidenziato la complessità del tracciato e la necessità di un bilanciamento ottimale.

Aggiornamenti Tecnici e Scenari Futuri

Il venerdì dell'Hungaroring è stato un banco di prova per numerosi aggiornamenti tecnici. L'Aston Martin ha presentato una monoposto profondamente rivista, mentre McLaren e Red Bull hanno introdotto pacchetti evolutivi significativi. Lance Stroll non ha partecipato alla sessione a causa dei danni subiti in FP1, lasciando Fernando Alonso come unico rappresentante del team. Cadillac e Alpine sono state tra le prime a scendere in pista, con diversi rookie impegnati dopo aver lasciato spazio ai piloti titolari nella prima sessione.

La Ferrari si è confermata la squadra da battere in queste condizioni, mentre la lotta per il centro gruppo si preannuncia serrata grazie agli sviluppi introdotti.

La classifica finale ha visto Hamilton, Leclerc e Norris nelle prime tre posizioni, seguiti da Verstappen e Russell. Il lavoro dei team proseguirà intensamente per affinare il setup in vista delle cruciali qualifiche e della gara.