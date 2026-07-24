Sabato prenderà il via a Glasgow la competizione di ginnastica artistica femminile ai Giochi del Commonwealth 2026, segnando l'esordio internazionale di Tiana Sumanasekera con la maglia dello Sri Lanka. La diciottenne, ex riserva olimpica degli Stati Uniti nel 2024, ha annunciato a giugno il suo cambio di nazionalità per rappresentare la nazione d'origine dei suoi genitori. Questa decisione è stata ufficialmente autorizzata dal Ministero dello Sport dello Sri Lanka, nell'ambito di una politica di valorizzazione degli atleti di origine cingalese all'estero.

Una scelta meditata e un'accoglienza entusiasta

La determinazione di Tiana Sumanasekera di rappresentare lo Sri Lanka non è frutto di un momento improvviso, ma è maturata nel tempo. Dopo un'attenta valutazione di tutti i fattori, la ginnasta ha affermato che la decisione è diventata sempre più chiara, portandola a concludere: "Questo è ciò che voglio fare". Il processo con la federazione dello Sri Lanka è stato molto positivo, con l'atleta accolta con grande entusiasmo e supporto per la sua scelta.

Obiettivi futuri e continuità nell'allenamento

Nonostante la partecipazione ai Giochi del Commonwealth 2026, Sumanasekera ha indicato che il suo focus principale è sugli anni 2027 e 2028. Per raggiungere questi traguardi, la ginnasta continuerà ad allenarsi a Los Angeles con Janelle McDonald e lo staff dell'UCLA, garantendo così la continuità nella sua preparazione di alto livello.

Onorare le radici e ispirare una nuova generazione

Il cambio di nazionalità è profondamente motivato dal desiderio di Tiana Sumanasekera di onorare la propria eredità culturale. La ginnasta ha sempre cercato di esprimere la sua autenticità negli esercizi a corpo libero, e questo legame con le sue origini ha influenzato la sua decisione. Il suo obiettivo è dare maggiore visibilità alla ginnastica in Sri Lanka, uno sport ancora poco rappresentato, e creare maggiori opportunità olimpiche per sé. Spera inoltre di ispirare le giovani ginnaste dello Sri Lanka, specialmente le ragazze, a essere fedeli a se stesse e a perseguire le loro passioni. A tal fine, prevede di visitare lo Sri Lanka per condurre campi gratuiti di ginnastica, offrendo supporto e incoraggiamento per la pratica di questo sport per puro piacere.