Elia Caprile, anima indiscussa del Cagliari e protagonista della salvezza, è al centro di interessi di mercato da club italiani e di Premier League. Si profila per lui la fascia da capitano? Il suo futuro è in bilico.

La stagione, il mercato e la scelta di Caprile

Caprile, stakanovista, ha giocato tutte le 38 partite di campionato da titolare, decisivo anche nel 2-1 contro il Milan, e ha raggiunto la Nazionale italiana. Il suo cartellino vale oltre 20 milioni di euro (riscattato dal Napoli per 8,5 milioni). Dopo l'Inter, il Bologna si è interessato.

Nonostante le sirene milionarie, la permanenza in rossoblù offre continuità in un progetto centrale per lui, con la fascia da capitano già indossata e la possibilità di perfezionare la crescita come leader indiscusso. Dal ritiro di Ponte di Legno, Caprile ha dichiarato la sua totale concentrazione sul Cagliari: “Penso solo al Cagliari. La mia testa è rivolta a fare il meglio qui e raggiungere la salvezza con questa maglia”.

Obiettivi, gruppo e ambizioni personali

Dal ritiro, Caprile ha delineato gli obiettivi: “raggiungere la salvezza il prima possibile”. Ha ricordato i “43 punti conquistati lo scorso anno”, aggiungendo: “Prima mettiamo al sicuro la categoria, poi proveremo a toglierci tante soddisfazioni”.

Sul compagno Sebastiano Esposito, in bilico tra rinnovo e cessione, ha espresso supporto, sottolineando l'importanza di un gruppo unito. Riguardo ai suoi obiettivi personali, Caprile ha affermato di avere “tantissimo da imparare”, volendo “continuare ad ampliare i miei orizzonti e migliorare”. Il sogno della Nazionale è un traguardo: “La Nazionale è il sogno di ogni bambino e io ho avuto la fortuna di realizzarlo. So però che tutto passa da quello che farò con il Cagliari: se riuscirò a fare bene qui, avrò anche la possibilità di essere nuovamente convocato”.

Il ritiro pre-campionato a Ponte di Legno

Il ritiro estivo del Cagliari si svolge a Ponte di Legno. La squadra si è trasferita qui per lavorare in altura. Il quartier generale è il Blu Hotel Acquaseria, scelto per la qualità delle strutture e l’accoglienza, fondamentali per la preparazione.