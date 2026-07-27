I Boston Red Sox stanno valutando una serie di scambi di grande impatto in vista della chiusura del mercato MLB, fissata per il 3 agosto. Dopo aver già concluso un'importante operazione con l'acquisizione di Curtis Mead, la dirigenza si trova ora davanti a una finestra decisionale cruciale per rafforzare ulteriormente la rosa e puntare con decisione ai playoff.

Obiettivi di mercato: interbase, rilievi e partenti

Tra i nomi più caldi sul taccuino dei Red Sox figura Zach Neto, giovane interbase dei Los Angeles Angels, ora disponibile sul mercato. Neto, venticinquenne sotto controllo contrattuale fino al 2029, rappresenterebbe una soluzione a lungo termine per Boston.

In cambio, la franchigia potrebbe offrire giovani talenti come Justin Gonzales, Anthony Seigler, Tyler Uberstine e Blake Wehunt, prospetti di valore che potrebbero interessare agli Angels.

Un altro profilo di rilievo è Mason Miller, considerato uno dei migliori rilievi della lega. Miller, attualmente ai San Diego Padres, garantirebbe solidità al bullpen dei Red Sox, già rafforzato da Aroldis Chapman e Garrett Whitlock. Per convincere i Padres, Boston potrebbe offrire i suoi migliori prospetti lanciatori, Anthony Eyanson e Kyson Witherspoon, insieme a giovani come Henry Godbout e Sadbiel Delzine.

Boston valuta anche l’ipotesi di puntare su Tarik Skubal dei Detroit Tigers, mancino in scadenza che potrebbe essere determinante nella corsa playoff.

In questo caso, lo scambio prevedrebbe l’inserimento di un giovane partente MLB e altri prospetti. I Red Sox hanno i mezzi finanziari per negoziare con Skubal in free agency, aumentando le probabilità di un suo ritorno.

Scambi ambiziosi: Lindor e Rutschman

Un’ulteriore opzione riguarda Francisco Lindor dei New York Mets. Il suo ingaggio elevato, 32,5 milioni di dollari annui fino al 2032, rende l’operazione complessa, ma Boston potrebbe essere disposta a inserire Trevor Story e il suo contratto da 25 milioni di dollari nel 2027, insieme a diversi giovani, per facilitare la trattativa. Lindor, nonostante una stagione difficile, resta un giocatore di grande esperienza e talento, e un cambio di ambiente, specialmente a Fenway Park, potrebbe aiutarlo a ritrovare la sua forma migliore.

Marcelo Mayer, Kyson Witherspoon e Mikey Romeo sono tra i nomi che potrebbero interessare ai Mets.

Infine, i Red Sox potrebbero tentare l’assalto ad Adley Rutschman, ricevitore dei Baltimore Orioles, per colmare una lacuna storica nel ruolo. Rutschman, noto per le sue doti difensive e la capacità di incidere anche in attacco, garantirebbe stabilità per almeno due stagioni. Boston sarebbe pronta a offrire un pacchetto aggressivo che include Kyson Witherspoon, Juan Valera, Henry Godbout e Harold Rivas, prospetti che potrebbero interessare a Baltimore.

La strategia per il vertice dell'American League

Queste strategie riflettono la chiara volontà dei Red Sox di sfruttare appieno la profondità del proprio vivaio per puntare con decisione al vertice dell’American League.

La dirigenza di Boston ha cambiato approccio rispetto alle ultime stagioni, adottando ora una mentalità più aggressiva. L'obiettivo è consolidare la propria posizione nella corsa ai playoff attraverso scambi di alto profilo e investimenti mirati su giovani di prospettiva, consapevoli che la finestra per competere ai massimi livelli potrebbe non restare aperta a lungo.