La Procura di Milano si trova in una fase decisiva per l’inchiesta sul presunto sistema di condizionamento delle designazioni arbitrali, un procedimento che vede l’ex designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva in concorso con soggetti legati all’Inter. Il pubblico ministero Maurizio Ascione, prossimo al trasferimento alla Procura europea (Eppo), potrebbe non apporre la firma sulla richiesta di archiviazione del fascicolo. Avviata nell’ottobre del 2024, l’indagine ha visto Ascione affiancato, dallo scorso giugno, dall’aggiunto Paolo Ielo.

Qualora Ascione non firmasse, sarà Ielo a definire il procedimento entro la prossima settimana, prima della pausa estiva, con la probabile richiesta di archiviazione.

I filoni principali dell'indagine sugli arbitri

L’inchiesta si è sviluppata su diverse ipotesi accusatorie. Una parte significativa riguarda le presunte pressioni esercitate sulle designazioni arbitrali. Rocchi sarebbe accusato di aver influenzato la scelta dell’arbitro Andrea Colombo per la partita Bologna-Inter, disputata nell’aprile 2025, e di Daniele Doveri per la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. L’obiettivo di queste presunte manovre sarebbe stato quello di evitare che arbitri ritenuti sgraditi dirigessero la finale o le successive gare di campionato che vedevano coinvolta l'Inter.

Un altro filone investigativo ha esaminato le presunte violazioni del protocollo Var. In particolare, in occasione della partita Udinese-Parma del primo marzo 2025, Rocchi avrebbe violato le procedure bussando alla sala Var di Lissone, in Brianza, per indurre l’arbitro Fabio Maresca a effettuare una On Field Review, finalizzata all’assegnazione di un rigore all’Udinese. Sotto la lente degli inquirenti sono finite anche presunte pressioni sul Var in partite come Inter-Verona (stagione 2023-24) e la stessa Udinese-Parma. L’elenco delle gare contestate include anche Torino-Inter dello scorso aprile, per la quale si ipotizza una designazione avvenuta con il preventivo consenso del club. Tuttavia, gli investigatori non avrebbero rilevato intercettazioni dirette tra dirigenti dell’Inter e Rocchi.

Esito e passaggi alla giustizia sportiva

Attualmente, l’inchiesta si avvia verso l’archiviazione, in quanto non sono stati raccolti elementi sufficienti a dimostrare che le presunte pressioni abbiano effettivamente alterato la regolarità delle partite oggetto dell’indagine. La parte dell’inchiesta relativa alle ipotetiche "bussate" alla sala Var, per questioni di competenza territoriale, sembra destinata a essere trasferita alla Procura di Monza. Gli atti completi del fascicolo saranno inoltre trasmessi alla Procura federale della FIGC, che aveva richiesto l'accesso ai documenti coperti da segreto istruttorio, e alla Commissione parlamentare antimafia, interessata a verificare eventuali infiltrazioni o legami con la criminalità organizzata.