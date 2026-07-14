Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield, ha recentemente svelato di aver affrontato la scorsa stagione NFL giocando per ben dieci settimane con molteplici infortuni di rilievo. La rivelazione è emersa durante la sua partecipazione all’ultima stagione della serie Netflix “Quarterback”, dove il giocatore ha condiviso i dettagli delle significative difficoltà fisiche che ha dovuto superare per rimanere in campo e supportare la sua squadra.

Mayfield ha specificato di aver subito una serie di lesioni debilitanti: distorsioni ai legamenti MCL e PCL del ginocchio, una contusione al bicipite del braccio di lancio e un infortunio alla spalla sinistra.

Questi problemi lo hanno costretto a comparire nei report sugli infortuni per un totale di dieci settimane. Tra gli episodi più significativi si annoverano problemi al piede e alle dita nella terza settimana, al bicipite destro nella quarta, al ginocchio e al bicipite nella quinta, un ulteriore problema al ginocchio nell’ottava, ginocchio e obliquo nella decima, un’indisposizione nella dodicesima, un infortunio alla spalla sinistra tra la tredicesima e la quindicesima settimana, e infine un doppio problema a spalla e ginocchio destro nella diciottesima settimana.

La resilienza di Mayfield e le ambizioni per la prossima stagione

Nonostante una seconda metà di stagione particolarmente impegnativa, caratterizzata da un calo di rendimento della squadra dopo un avvio promettente, la determinazione di Baker Mayfield si è rivelata cruciale per mantenere i Buccaneers competitivi.

“Il dolore è insopportabile, ma la durezza mostra quanto desideri qualcosa”, ha dichiarato il quarterback, enfatizzando la sua ferrea volontà di non cedere di fronte alle avversità fisiche. La sua capacità di scendere in campo e di offrire prestazioni di buon livello, anche in condizioni precarie, ha rappresentato un importante segnale di fiducia per i tifosi della franchigia.

Ora che Mayfield sembra aver raggiunto un recupero completo, le aspettative nei suoi confronti e per l’intera squadra sono notevolmente cresciute. Durante un recente evento di golf a Lake Tahoe, il quarterback è apparso pienamente mobile e senza alcuna apparente limitazione fisica, un segnale incoraggiante. Questo fa ben sperare in vista della prossima stagione, dove l’obiettivo dichiarato è quello di ritornare ai livelli di eccellenza mostrati all’inizio del 2025.

Le ambizioni includono una stagione da 4.000 yard lanciate, 30 touchdown e un numero contenuto di palle perse, puntando a una stagione da protagonista.

L'impatto degli infortuni sulle statistiche e il rilancio atteso

Le significative difficoltà fisiche affrontate da Baker Mayfield hanno inevitabilmente avuto un impatto anche sulle sue statistiche individuali. Nel corso del 2025, il quarterback ha registrato una media di 217,2 yard lanciate a partita, un dato in calo rispetto alle 264,7 yard medie della stagione precedente. Con il pieno recupero dagli infortuni, l’obiettivo primario è ora quello di ritrovare la sua migliore forma e garantire una continuità di rendimento elevata. Questo aspetto sarà chiave per le ambizioni dei Tampa Bay Buccaneers nella prossima stagione NFL, con l'intento di consolidare il proprio ruolo di leader e guidare la squadra verso il successo.