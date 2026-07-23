Barbora Krejčíková e Sára Bejlek hanno brillantemente conquistato l'accesso ai quarti di finale del torneo WTA di Praga, consolidando il notevole dominio delle atlete ceche sul cemento della capitale. Krejčíková, accreditata come seconda testa di serie, ha superato la connazionale Lucie Havlíčková con un netto 6‑4, 6‑2. Parallelamente, Bejlek, terza favorita del tabellone, ha dominato l'incontro contro la uzbeka Maria Timofeeva, chiudendo con un perentorio 6‑1, 6‑1.

Il percorso vincente di Krejčíková

La performance di Krejčíková le ha permesso di estendere la sua impressionante striscia vincente a sette incontri consecutivi.

Questo successo segue la recente vittoria del titolo ad Atene, che ha segnato il suo primo trionfo da Wimbledon 2024. Nel match contro Havlíčková, la giocatrice ceca ha impiegato un'ora e 46 minuti per assicurarsi la vittoria. Ha dimostrato grande solidità al servizio, salvando l’unico break point affrontato e vincendo il 77% dei punti con la prima di servizio e il 67% con la seconda.

Al termine dell'incontro, Krejčíková ha commentato: «Sono felice di avercela fatta, ma è stata una partita davvero difficile». Ha inoltre evidenziato l'atmosfera vibrante creata dal pubblico ceco e le condizioni climatiche non ideali: «Faceva anche piuttosto freddo... Ho gestito bene il vento e le condizioni».

Bejlek e il quintetto ceco ai quarti

Anche Sára Bejlek ha mostrato una forma eccellente, dominando il suo incontro contro Timofeeva e confermando una crescita costante nel suo gioco. I successi di Krejčíková e Bejlek sono parte di un più ampio trionfo nazionale, che vede altre tre atlete ceche avanzare ai quarti di finale: Maria Bouzková, Tereza Valentová e Dominika Šalková. Questo straordinario risultato porta a un quintetto di giocatrici ceche tra le otto finaliste, sottolineando la forza del tennis locale.

In particolare, Krejčíková ha affrontato Havlíčková con grande determinazione, mantenendo il servizio per l'intero match e annullando l'unico break point nel sesto gioco del primo set. Bejlek, dal canto suo, ha ribadito la sua solidità e la sua recente ascesa, emergendo come una delle protagoniste indiscusse del torneo.