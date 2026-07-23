Prende il via a Firenze il fine settimana più atteso per l’atletica leggera italiana, con lo stadio Luigi Ridolfi pronto a ospitare un doppio appuntamento di grande rilievo. Si inizia domani, venerdì, con il Challenge, che farà da preludio ai Campionati Italiani Assoluti in programma sabato e domenica. L’evento vedrà la partecipazione di oltre mille atleti, con ben 1.044 iscritti pronti a contendersi i prestigiosi titoli nazionali e gli ultimi posti disponibili per la squadra azzurra che prenderà parte agli Europei di Birmingham, fissati a partire dal 10 agosto.

Il Challenge rappresenta un’ultima, cruciale opportunità per gli atleti che non hanno ancora ottenuto la qualificazione. Tra domani pomeriggio e sabato mattina, avranno la possibilità di conquistare uno dei tre posti in palio per ogni specialità, garantendosi così l’accesso alla rassegna tricolore. Da sabato pomeriggio, l’attenzione si sposterà sull’assegnazione dei 40 titoli italiani, un momento decisivo che completerà la formazione della nazionale in vista dell’importante appuntamento continentale.

I protagonisti attesi e le assenze di rilievo

Quasi tutti i principali nomi dell’atletica italiana saranno presenti a Firenze, promettendo uno spettacolo di alto livello. Tuttavia, non mancheranno alcune assenze significative.

Tra queste, spicca quella di Filippo Tortu, uno dei velocisti più attesi, costretto a fermarsi all’ultimo momento a causa di un infortunio subito in allenamento. Non saranno della partita nemmeno Larissa Iapichino e Mattia Furlani, entrambi specialisti del salto in lungo, con Furlani ancora in fase di recupero dopo uno stop in Diamond League. Assente anche l’ostacolista Lorenzo Simonelli.

Tra i protagonisti più attesi, i riflettori saranno puntati su Marcell Jacobs, reduce da una serie di prestazioni di altissimo livello che ne confermano l’eccellente momento di forma. Grande attenzione anche per Gianmarco Tamberi, che punta a ritrovare la migliore condizione proprio in questa occasione. Il pubblico di casa potrà tifare per Leonardo Fabbri, impegnato nel lancio, mentre Nadia Battocletti sarà protagonista nel mezzofondo, con un doppio impegno nei 5.000 e nei 1.500 metri.

Nel salto triplo, si preannuncia una sfida di alto livello tra Andy Diaz e Andrea Dallavalle, promettendo emozioni e grandi misure.

Nuove generazioni e copertura mediatica dell'evento

Oltre ai grandi nomi affermati, il weekend fiorentino darà spazio anche ai giovani talenti che rappresentano il futuro dell’atletica italiana. Tra questi, spiccano Matteo Sioli, Francesco Inzoli, Celeste Polzonetti ed Erika Saraceni, atleti che incarnano il ricambio generazionale e la vitalità del movimento. L’evento sarà quindi un’occasione imperdibile per ammirare sia i campioni consolidati sia le nuove promesse pronte a emergere sulla scena nazionale.

Le gare dei Campionati Italiani Assoluti saranno ampiamente coperte, con la diretta tv e streaming disponibile su Rai Sport e Rai Play.

Per gli appassionati che desiderano seguire ogni momento, il Challenge e le competizioni non trasmesse in diretta saranno visibili sulla piattaforma atleticaitaliana.tv. I tagliandi per assistere alle gare di sabato e domenica allo stadio Ridolfi sono già disponibili per l’acquisto online, permettendo al pubblico di vivere da vicino l’emozione di questo grande appuntamento sportivo.