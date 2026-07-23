Alexander Bublik ha raggiunto le semifinali del Generali Open di Kitzbühel. Il campione in carica, numero undici del mondo, ha sconfitto Alex Molcan per 6-3, 6-2 giovedì 23 luglio 2026, sui campi in altura austriaci.

Nel secondo set, Bublik ha avuto un momento di difficoltà, commettendo cinque doppi falli in un game e concedendo un break a Molcan. Nonostante l'imprevisto, ha reagito prontamente, vincendo gli ultimi quattro giochi consecutivi e chiudendo l'incontro in settanta minuti. Al termine ha commentato: “Il colpo più importante nel tennis è il servizio, quindi chiunque stia guardando può trarre un buon consiglio da questa partita.

Si possono commettere cinque doppi falli e vincere comunque l’incontro”.

Bublik, campione in carica, fa la storia a Kitzbühel

Con questo successo, Alexander Bublik è il primo campione in carica a raggiungere le semifinali a Kitzbühel dal 2013, quando ci riuscì Robin Haase. Il ventinovenne vanta un bilancio di sei vittorie e una sconfitta nel torneo e si prepara ad affrontare l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Riguardo all'avversario, Bublik ha detto: “Penso che sia un grande giocatore. Quest’anno ha vinto il suo primo titolo ATP sulla terra battuta. L’ho già affrontato un paio di volte. Sarà una partita molto impegnativa, ma cercherò di prepararmi al meglio, spero di sentirmi bene e di servire bene”.

Le altre semifinali: Hanfmann e Halys in campo

Le altre semifinali del Generali Open di Kitzbühel vedono la sfida tra Yannick Hanfmann e il francese Quentin Halys. Hanfmann, a 34 anni e otto mesi, è il semifinalista più anziano nella storia del torneo, avendo superato Sebastian Baez 6-3, 6-1. Halys ha battuto Mariano Navone 7-5, 6-3, ottenendo la sua diciassettesima vittoria stagionale ATP. L'altro semifinalista, Tomas Martin Etcheverry, ha eliminato Ignacio Buse 6-2, 7-5, raggiungendo la sua decima semifinale ATP, tutte su terra battuta.