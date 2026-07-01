Il match tra Messico ed Ecuador, valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, è stato posticipato a causa di condizioni meteorologiche avverse. L'incontro, originariamente previsto per martedì alle 21:00 ET a Città del Messico, è stato rinviato per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori.

Il rinvio e il protocollo di sicurezza FIFA

La sospensione della partita è dovuta al rilevamento di fulmini nelle vicinanze dello stadio. Questa situazione ha attivato il protocollo di sicurezza della FIFA, che prevede specifiche misure precauzionali.

Se scariche elettriche vengono registrate entro un raggio di circa otto miglia (circa tredici chilometri), l'inizio o la ripresa del gioco deve essere posticipata di almeno trenta minuti. Il conteggio riparte da zero in caso di nuovi fulmini, assicurando che la partita non riprenda finché non siano trascorsi trenta minuti consecutivi senza pericoli.

Aggiornamenti sull'orario di inizio

Al momento, non è stato ancora comunicato un orario ufficiale per il fischio d'inizio. Sebbene alcune indicazioni suggeriscano un possibile slittamento di un'ora, con l'incontro che potrebbe iniziare alle 22:00 ET, la decisione definitiva resta subordinata all'evoluzione delle condizioni meteorologiche. La priorità assoluta è la completa assenza di rischi legati ai temporali.

Il contesto meteorologico di Città del Messico

Le estati a Città del Messico sono caratterizzate da forti temporali pomeridiani, spesso accompagnati da piogge intense e frequenti fulmini. Un ricercatore dell'Università Nazionale Autonoma del Messico ha spiegato come la peculiare topografia della valle e l'inquinamento atmosferico possano favorire la formazione di scariche elettriche nelle nuvole, rendendo questi fenomeni un aspetto ricorrente del clima locale.