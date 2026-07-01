L'erba di Wimbledon si prepara ad ospitare una sfida affascinante e tatticamente interessante per il secondo turno del tabellone maschile. Alex De Minaur e Adrian Mannarino si contenderanno un posto nei sedicesimi di finale. Il match è in programma giovedì 2 luglio, con inizio previsto per le ore 10:00. Sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, superficie che esalta le caratteristiche dei giocatori veloci e abili nelle variazioni, si affronteranno due stili di gioco differenti: l'aggressività e la rapidità di De Minaur opposte alla tecnica atipica e all'intelligenza tattica di Mannarino, specialista di questa superficie.

Quote e pronostico: De Minaur nettamente favorito

Le agenzie di scommesse indicano Alex De Minaur come netto favorito. 10Bet e Betfair quotano la vittoria dell'australiano a 1.22, mentre un'affermazione di Adrian Mannarino si attesta a 4.00. Questo divario si spiega con la differenza di ranking e la straordinaria stagione dell'australiano. Mannarino, dal canto suo, è un avversario da non sottovalutare sull'erba, dove il suo gioco mancino e piatto può creare seri grattacapi. Il pronostico pende nettamente dalla parte di De Minaur, la cui condizione fisica e mentale offre maggiori garanzie.

Analisi statistica: la solidità di De Minaur

Entrambi i giocatori arrivano a questo appuntamento dopo aver superato il primo turno in tre set.

Alex De Minaur ha sconfitto Andres Burruchaga Roman con il punteggio di 7-6, 6-1, 6-0. L'australiano ha vinto il 76% dei punti con la prima di servizio e il 62% con la seconda, salvando 5 delle 6 palle break concesse. In fase di risposta è stato letale, convertendo 6 delle 8 opportunità di break. Ha conquistato il 83% dei punti a rete (25 su 30 discese). Il bilancio tra vincenti (29) ed errori non forzati (19) è positivo.

Adrian Mannarino ha superato il connazionale Titouan Droguet per 6-2, 6-4, 6-1. Il francese non ha concesso neanche una palla break, vincendo il 100% dei suoi turni di battuta. Ha ottenuto il 91% dei punti quando ha servito la prima palla. Mannarino è stato estremamente pulito nel suo gioco, con 11 errori non forzati a fronte di 25 colpi vincenti.

Il minor numero di metri percorsi (1388 contro i 2167 di De Minaur) suggerisce un match gestito con maggiore economia di energie.

Ranking e precedenti: il divario è netto

La classifica mondiale ATP evidenzia la differenza tra i due contendenti. Alex De Minaur è numero 6 del mondo con 4110 punti, posizione che certifica la sua appartenenza all'élite del tennis mondiale. Adrian Mannarino occupa la posizione numero 40, con 1139 punti. A 38 anni, il francese si mantiene su livelli eccellenti, confermandosi un giocatore solido e sempre difficile da affrontare, specialmente per i top player. Il divario di oltre 30 posizioni e quasi 3000 punti ATP indica la superiorità, sulla carta, dell'australiano.

La sfida si preannuncia come un interessante contrasto di stili sull'erba londinese. La velocità, la tenacia e la solidità da fondo campo di De Minaur contro il gioco atipico, mancino e ricco di variazioni di Mannarino, particolarmente insidioso su questa superficie. Sarà la superiorità atletica e la classifica dell'australiano a prevalere, o l'esperienza e l'astuzia del francese a creare la sorpresa?