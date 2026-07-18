Mookie Betts, stella dei Los Angeles Dodgers, ha rivelato la sua strategia per mantenere alta la motivazione della squadra, nonostante un dominio quasi incontrastato nella divisione NL West. I Dodgers godono infatti di un vantaggio di 12,5 partite e le loro probabilità di accedere ai playoff sono considerate praticamente certe dalle principali proiezioni statistiche.

Nonostante questo ampio margine, Betts ha enfatizzato la determinazione della squadra a non abbassare la guardia nelle restanti 64 partite della stagione regolare. "Penso che bisogna semplicemente capire come continuare a giocare.

È diverso per ciascuno. Alcuni giocano per le statistiche, altri giocano solo per vincere. Alcuni possono rilassarsi, altri no. Dipende da chi sei", ha dichiarato Betts. Ha poi aggiunto: "Ma per noi, il vantaggio non ci interessa. Vogliamo solo continuare a giocare bene, perché non ci interessa troppo il vantaggio o altro. Ci preoccupiamo solo di giocare la partita di quel giorno".

La corsa al three-peat e il potenziale inespresso

I Dodgers sono impegnati nella storica ricerca del terzo titolo consecutivo, un'impresa mai realizzata nella National League e che in MLB manca dai tempi dei New York Yankees (1998-2000). Betts ha riconosciuto la pressione che ne deriva: "Sicuramente c’è forse più pressione, ma la pressione è qualcosa che abbracciamo, e non tutte le squadre hanno la possibilità di ricevere questo tipo di pressione.

Non ce ne importa tanto perché abbiamo già passato tanto mentre vincevamo negli ultimi due anni". Il giocatore ha inoltre espresso fiducia nel potenziale di miglioramento della squadra: "Penso che abbiamo giocato bene per la maggior parte del tempo, ma penso anche che possiamo giocare meglio. Non credo di aver ancora visto la nostra miglior versione di baseball".

A livello individuale, Betts ha registrato un rendimento offensivo al di sotto dei suoi standard abituali, con una media battuta di .232, un OBP di .293 e uno slugging di .411 in 61 partite, con 11 fuoricampo e 31 RBI. Tuttavia, la sua difesa è stata eccezionale, con 7 "defensive runs saved" e una candidatura al Gold Glove, specialmente dopo il suo insolito passaggio da esterno destro a interbase.

"È molto divertente. Molto stressante però. Stressante, ma va bene. Sento che mi mantiene giovane. Mi mantiene in movimento, atletico", ha commentato Betts. "Da esterno c’è solo una certa quantità di atletismo che puoi mostrare, specialmente in destra. Quindi è stato divertente mostrarmi un po’ di più e mostrare tutte le cose che posso fare. La cosa più importante è vincere, e sarò felice di giocare interbase o ovunque se fa vincere la squadra".

Il rapporto con i tifosi e la gestione della negatività

Betts ha dovuto affrontare anche la pressione e le critiche dei tifosi, in particolare durante un periodo di rendimento offensivo inferiore alle aspettative. Il giocatore ha ammesso di aver risentito della negatività, tanto da aver eliminato i propri profili social per evitare commenti dannosi.

Nonostante ciò, Betts ha evidenziato il costante sostegno ricevuto da compagni di squadra, allenatori e dirigenza, riaffermando il suo impegno totale per i Dodgers e la volontà di superare ogni difficoltà. Il suo contributo resta cruciale per le ambizioni della squadra, che mira a scrivere una pagina storica nella Major League Baseball.