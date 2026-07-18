L'Italia del rugby ha subito una netta e pesante sconfitta contro l'Australia, con i Wallabies che si sono imposti per 57-10 a Perth, nell'ultima tappa del Nations Championship. Gli azzurri, scesi in campo senza il commissario tecnico Quesada, assente per squalifica, hanno incassato la terza sconfitta consecutiva nel torneo, dopo i precedenti ko contro Giappone e Nuova Zelanda. Un risultato che evidenzia le profonde difficoltà incontrate dalla formazione italiana in questa edizione della prestigiosa competizione internazionale.

La sfida si è messa subito in salita per la squadra italiana, fin dai primissimi minuti di gioco.

L'Australia ha dimostrato una schiacciante superiorità, sia sul piano fisico che tecnico, concretizzata da tre mete iniziali messe a segno da Canham, Wright e Paenga-Amosa. Questo avvio fulminante ha permesso ai Wallabies di prendere il largo e di controllare saldamente il ritmo dell'incontro, rendendo di fatto impossibile qualsiasi tentativo di rimonta da parte degli azzurri, che non sono mai riusciti a invertire l'inerzia della partita.

La reazione azzurra e le mete

Nonostante il divario nel punteggio e la situazione compromessa, l'Italia è riuscita a trovare la via della meta in due occasioni, con Lamaro e Ioane. Tuttavia, entrambi i tentativi non sono stati trasformati da Garbisi, limitando significativamente il loro impatto sul risultato finale.

Questi sforzi, pur lodevoli e frutto di un moto d'orgoglio, non sono stati sufficienti a modificare l'andamento di un match saldamente nelle mani degli avversari. La formazione australiana ha continuato a esercitare una pressione costante, capitalizzando le opportunità e ampliando progressivamente il proprio vantaggio fino al fischio finale.

Il punteggio di 57-10 testimonia la netta e inequivocabile superiorità dei Wallabies, capaci di sfruttare al meglio ogni fase di gioco per accumulare punti. Per l'Italia, questa terza sconfitta nel Nations Championship rappresenta un momento di profonda riflessione, sottolineando la necessità di analizzare attentamente le criticità emerse e di prepararsi al meglio per i prossimi impegni internazionali, con l'obiettivo di ritrovare competitività.

Momenti chiave e protagonisti del match

La partita di Perth ha rivestito un significato particolare anche per l'Australia, segnando l'ultima apparizione sulla panchina dei Wallabies per il tecnico Joe Schmidt, salutato con una prestazione convincente dalla sua squadra. Tra i giocatori che si sono distinti maggiormente, spicca la figura di Josh Canham, autore di una memorabile tripletta di mete che ha indirizzato l'incontro fin dalle fasi iniziali. Un episodio che ha ulteriormente complicato la situazione per l'Italia è stato il cartellino rosso comminato a Riccioni, che ha costretto gli azzurri a giocare in inferiorità numerica per una parte significativa della gara, aggravando le loro difficoltà.

La forza e la coesione del pacchetto di avanti australiano si sono rivelate cruciali per il risultato finale, con una serie di mete trasformate che hanno consolidato il dominio dei padroni di casa. Per la nazionale italiana, la sfida ora è quella di ripartire con determinazione, analizzando attentamente le lezioni apprese in questo torneo e pianificando una strategia robusta per i futuri appuntamenti sul palcoscenico internazionale del rugby, puntando a un riscatto.