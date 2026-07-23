L'Autodromo Internazionale del Mugello si prepara ad accogliere il penultimo e attesissimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Dal 24 al 26 luglio, le prestigiose categorie GT3, GT Cup e GT4 saranno protagoniste di un intenso fine settimana di gare, promettendo emozioni e sfide ad alta velocità sulla storica pista toscana.

Il calendario delle gare e le classi in pista

L'evento, che si inserisce nel più ampio contesto dell’ACI Racing Weekend, rappresenta la sesta tappa stagionale del campionato. Questo appuntamento è di fondamentale importanza, poiché diversi titoli sono ancora in palio e le classifiche sono aperte a ogni scenario.

Il programma prevede una serie di gare sprint, un format che garantisce dinamismo e adrenalina. Le vetture delle classi GT3, GT Cup e GT4 si sfideranno in un susseguirsi di competizioni brevi ma estremamente intense, pensate per massimizzare lo spettacolo e la lotta per ogni posizione.

La posta in gioco: titoli e momenti decisivi

Il format sprint, con la sua natura di gare concise e piene di azione, è la chiave per un elevato livello di competizione e un grande spettacolo per gli appassionati. Con quattro gare in programma e ben cinque titoli ancora da assegnare, la tappa del Mugello si configura come un momento cruciale e potenzialmente decisivo per le sorti dell'intera stagione. Ogni punto conquistato e ogni sorpasso effettuato in questo weekend avrà un peso significativo sull'esito finale dei campionati.

I team e i piloti si daranno battaglia con l'obiettivo di consolidare le proprie posizioni o di tentare l'assalto finale alle vette delle classifiche, rendendo l'appuntamento toscano imperdibile per tutti gli amanti del motorsport.