George Russell ha espresso un marcato sollievo dopo che il team Mercedes ha individuato la causa dei problemi di distribuzione della potenza in rettilineo nelle recenti gare. La scoperta, avvenuta dopo il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, ha rivelato una calibrazione errata dei numeri nel software della power unit. La risoluzione ha ridato fiducia al pilota in vista del Gran Premio d’Ungheria.

La diagnosi del problema tecnico

Mercedes aveva già riconosciuto che Russell perdeva tempo sui rettilinei, un deficit già lamentato a Spa e Silverstone.

Dopo l'evento in Belgio, Russell ha riferito di aver avuto "un'indicazione chiara su dove cercare la causa", esprimendo fiducia nella soluzione. Il problema risiedeva in una distribuzione non ottimale dell'energia elettrica lungo il giro, legata a una calibrazione imprecisa della power unit.

Questa correzione dovrebbe permettere a Russell di tornare a uno stile di guida più naturale, senza compensare le prestazioni della power unit sui rettilinei.

Dettagli tecnici e la soluzione

Le indagini hanno escluso un problema hardware o una perdita di potenza, concentrandosi sul software di gestione della power unit. È stata identificata un'anomalia nel codice che causava un utilizzo eccessivo di energia elettrica nella prima parte del giro.

Questo squilibrio comportava meno potenza disponibile nei settori finali, in particolare nel tratto conclusivo a Spa.

Una correzione software è stata implementata presso l'impianto motori di Brixworth. La verifica definitiva dovrà avvenire in pista. Mercedes è convinta di aver risolto la causa principale e non prevede la sostituzione della power unit. Tuttavia, la conferma ufficiale è attesa per il Gran Premio d'Italia a Monza, poiché né l’Ungheria né Zandvoort offrono condizioni simili a quelle di Silverstone e Spa per testare adeguatamente la soluzione.