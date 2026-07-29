La storica rivalità nel college football tra USC e Notre Dame è tornata al centro del dibattito a seguito della sua recente sospensione. Lincoln Riley, allenatore dei Trojans, ha espresso la sua chiara volontà di riprendere la sfida, pur sottolineando la necessità di condizioni precise per il ritorno in campo contro gli Irish. Riley ha dichiarato: "Niente è cambiato dal mio punto di vista. Vogliamo giocare la partita. Voglio giocare la partita. Avremmo giocato la partita se alcune cose dette si fossero avverate. Quindi spero che riusciremo a...".

L'allenatore ha ribadito la fiducia nella sua squadra: "Bisogna andare a vincere le partite. Abbiamo le persone per farlo. Abbiamo più motivi per cui dovremmo e potremmo farlo rispetto a quelli per cui forse non possiamo".

Motivazioni dietro la pausa della rivalità

La sospensione della serie tra USC e Notre Dame deriva da valutazioni strategiche di USC. Si temeva che una sconfitta contro un avversario di alto livello a fine stagione potesse compromettere il percorso verso i playoff. Il bilancio recente di USC contro Notre Dame è sfavorevole: una sola vittoria nelle ultime nove sfide e tre successi contro dodici sconfitte dal 2014.

Le dichiarazioni di Riley, pronto a competere per il titolo, sono in contrasto con le scelte dirigenziali di interrompere la serie per evitare rischi in ottica College Football Playoff.

Tale discrepanza ha alimentato un acceso dibattito sulle motivazioni della pausa.

Ripresa delle trattative e prospettive

Negli ultimi mesi, la situazione è evoluta. USC e Notre Dame hanno ripreso i contatti per discutere la ripresa della rivalità, sebbene la data del prossimo incontro non sia definita. Cruciale è la disponibilità di Notre Dame a giocare la partita in una fase più precoce della stagione, superando così un ostacolo chiave che aveva causato la rottura delle trattative.

Nonostante le difficoltà, entrambe le università esprimono ottimismo per un nuovo accordo. La rivalità è un appuntamento di grande richiamo, sportivo ed economico, e la volontà di ripristinare questa storica sfida è condivisa. Sebbene la ripresa della serie non avvenga prima del 2030, il dialogo offre buone speranze per il futuro del college football.