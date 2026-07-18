Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha manifestato una profonda emozione e una sincera gratitudine durante la conferenza stampa tenuta a New York, alla vigilia della tanto attesa finale del Mondiale. Con parole cariche di significato e un tono commosso, ha descritto con dettaglio come l'intero Paese si sia stretto con fervore e passione attorno alla squadra, un gesto di straordinaria unità nazionale che lo ha profondamente toccato nel profondo dell'animo.

L'unità di un popolo nel segno del calcio: un'emozione condivisa

Scaloni ha dipinto un quadro vivido e toccante dell'atmosfera di gioia e coesione che pervade l'Argentina in questi giorni cruciali.

“Abbiamo riscoperto qualcosa di estremamente prezioso e significativo, ovvero il fatto che la gente guardi le nostre partite in televisione indossando con orgoglio la maglia dell’Argentina e abbracciandosi con spontaneità. È un'immagine potente: un tifoso del Boca che abbraccia un tifoso del River, un tifoso del Newell che abbraccia un tifoso del Central. È qualcosa che ci commuove enormemente, non può essere altrimenti, tanto più che in una Coppa del Mondo, un evento di tale portata globale, questa unità nazionale, questo spirito di squadra indomito, sono assolutamente essenziali per affrontare le sfide e per raggiungere traguardi storici”. Questa coesione, che trascende le tradizionali e accese rivalità calcistiche tra club, rappresenta per il CT un valore inestimabile e una fonte di grande forza per l'intera selezione.

Lionel Messi: la leggenda vivente da celebrare e ammirare

Il selezionatore argentino ha poi dedicato parole di sentita ammirazione e di profondo rispetto a Lionel Messi, la stella indiscussa e il capitano carismatico della squadra, riconosciuto universalmente come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. “Bisogna goderselo in ogni singolo istante, dobbiamo dare la giusta e doverosa importanza a tutto ciò che fa sul campo e fuori, con la sua leadership e il suo talento. È lui la storia vivente, è lui la leggenda che continua a scrivere pagine indelebili del nostro calcio e dello sport mondiale”. Interrogato sulla possibilità che la finale possa rappresentare l’ultima apparizione di Messi con la gloriosa maglia della nazionale, Scaloni ha risposto con un sorriso enigmatico e un pizzico di ironia: “Che ne so io, chiedetelo a lui!

Non smette mai di sorprendermi con le sue giocate magistrali, la sua incredibile visione di gioco e la sua inesauribile determinazione. È una domanda che dovreste rivolgere direttamente a lui, solo lui può dare una risposta definitiva”.

Scaloni e de la Fuente: rivali in finale, uniti da un passato formativo

Un interessante e significativo dettaglio emerge riguardo al percorso professionale di Lionel Scaloni. Il tecnico argentino e il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, si troveranno l'uno di fronte all'altro nella decisiva finale del Mondiale, ma le loro strade si sono incrociate in un significativo passato comune. Nel 2017, infatti, Scaloni fu allievo di de la Fuente durante un prestigioso e impegnativo corso allenatori UEFA Pro tenutosi a Las Rozas, in Spagna.

Oggi, a distanza di anni, i due si ritrovano come avversari sul palcoscenico più importante e prestigioso del calcio mondiale, in una sfida che li vede protagonisti da posizioni opposte, ma con un rispetto reciproco forgiato da quell'esperienza condivisa.